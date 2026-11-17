Jamaica llegará a Monterrey con una ventaja que puede cambiar el desenlace de los cuartos de final, mientras México afrontará la obligación de responder ante su público. Los Reggae Boyz visitarán al Tri este martes 17 de noviembre en el estadio BBVA de Guadalupe, Nuevo León, donde estará en juego el boleto a las semifinales de la Concacaf Nations League 2026. La selección de Rafael Márquez necesita remontar el 2-3 registrado en Kingston frente a un adversario que tiene en Renaldo Cephas, Richard King y Khaheim Dixon argumentos para volver a complicar al conjunto mexicano. El encuentro comenzará a las 20:30 horas del tiempo del centro de México.

¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, teléfono celular, PC o tableta? La transmisión del encuentro de la Selección Mexicana estará disponible a través de TV Azteca, con Azteca 7 (Canal 7) en televisión abierta y los canales correspondientes de los operadores de televisión por suscripción. También podrás seguir el compromiso mediante el sitio web y la aplicación de TV Azteca Deportes.

¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, México vs. Jamaica por los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026?

TV Azteca ofrecerá la cobertura del partido entre México y Jamaica por la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026. Para seguir el encuentro, puedes sintonizar Azteca 7 (Canal 7) en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los operadores de televisión por suscripción Dish, SKY, Megacable e Izzi.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish.

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY.

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable.

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi.

¿En qué canal ver Azteca 7 por señal abierta en los estados de México?

Los aficionados también podrán seguir el partido entre México y Jamaica mediante la Televisión Digital Terrestre (TDT), una alternativa gratuita para sintonizar Azteca 7 en diferentes estados y municipios del país. La señal utiliza principalmente el canal virtual 7.1, aunque existen localidades donde la numeración cambia según la estación de transmisión.

ESTADO CIUDAD O MUNICIPIO CANAL TV AZTECA Baja California San Felipe 7.1 Baja California Mexicali 20.1 Baja California Tijuana 21.1 Chihuahua Ciudad Juárez 20.1 Chihuahua Ciudad Jiménez 7.1 Chihuahua Nuevo Casas Grandes 7.1 Chihuahua Ojinaga 7.1 Durango Cuencamé 7.1 Hidalgo Tulancingo 7.1 Hidalgo Metztitlán 7.1 Oaxaca Santiago Pinotepa Nacional 7.1 Quintana Roo Felipe Carrillo Puerto 7.1 Sonora Guaymas 7.1 Tamaulipas San Fernando 7.1 Tamaulipas Soto la Marina 7.1 Veracruz Cerro Azul 7.1 Veracruz Ixhuatlán de Madero 7.1 Zacatecas Fresnillo 7.1 Zacatecas Sombrerete 7.1 Zacatecas Río Grande 7.1

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, México vs. Jamaica por la Concacaf Nations League 2026?

Para ver el partido entre México y Jamaica por internet, puedes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de disfrutar la cobertura mediante la aplicación de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en App Store para dispositivos iOS.

La transmisión digital permite acceder a los contenidos desde diferentes equipos:

PC.

Móviles.

Smart TV.

Tabletas.

Horario, TV y dónde ver en vivo México vs. Jamaica por los cuartos de final de la Nations League 2026

Fecha: Martes 17 de noviembre de 2026.

Martes 17 de noviembre de 2026. Partido: México vs. Jamaica por los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026 (partido de vuelta).

México vs. Jamaica por los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026 (partido de vuelta). TV: Azteca Siete (Canal 7).

Azteca Siete (Canal 7). STREAMING: TV Azteca Deportes Network.

TV Azteca Deportes Network. Horario: 20:30 horas del tiempo del centro de México.

20:30 horas del tiempo del centro de México. Lugar: Estadio BBVA de Guadalupe, Nuevo León, México.

El boleto al Final Four de la Concacaf Nations League 2026-27 se definirá en Monterrey, donde México buscará darle vuelta a la serie frente a Jamaica en el partido de vuelta de los cuartos de final. El conjunto de Rafael Márquez recibirá a los Reggae Boyz este martes 17 de noviembre en el Estadio BBVA, después de perder 3-2 en el encuentro de ida disputado en Kingston. La diferencia de un gol mantiene abierta la eliminatoria y convierte el compromiso en una prueba importante para el Tricolor, que necesita aprovechar su localía. El partido comenzará a las 20:30 horas de Ciudad de México (21:30 ET y 18:30 PT) y contará con transmisión EN VIVO, EN DIRECTO y GRATIS por TV Azteca 7 y Canal 5, además de la cobertura ONLINE de Azteca Deportes, TUDN y ViX. (VIDEO DE X: @miseleccionmx)