Un nuevo amistoso para la Albiceleste, que necesita recuperarse de la caída sufrida en La Bombonera ante Uruguay. Este martes 17 de noviembre, mira el partido de Argentina vs. Costa Rica EN VIVO a través de TyC Sports, que iniciará a las 20:00 horas Buenos Aires, en lo que será el segundo amistoso del equipo de Lionel Scaloni en esta fecha FIFA de noviembre. A continuación, revisa todos los detalles de la transmisión minuto a minuto.
¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Argentina vs. Costa Rica?
TyC Sports transmitirá en vivo el partido de Argentina vs. Costa Rica por amistoso internacional correspondiente a la ventana internacional de la Fecha FIFA de noviembre.
Canales de TyC Sports
|Operador
|Canal SD
|Canal HD
|Cablevisión Digital
|22
|101
|DirecTV Argentina
|629
|1629
|Telecentro
|106
|1016
¿Cómo ver Argentina vs. Costa Rica EN VIVO ONLINE por TyC Sports Play?
Los usuarios también podrán seguir el encuentro mediante TyC Sports Play, la plataforma oficial de streaming del canal deportivo argentino.
Disponible en:
- Teléfonos Android
- iPhone (iOS)
- Computadoras y laptops
- Tablets
- Dispositivos compatibles con Chromecast
¿Qué ofrece TyC Sports Play?
- Transmisiones en vivo
- Cobertura de la Selección Argentina
- Contenido exclusivo de TyC Sports
- Repeticiones y resúmenes
- Acceso desde múltiples dispositivos
¿Es gratis TyC Sports Play?
El registro en la plataforma es gratuito. Sin embargo, para acceder a determinadas señales en vivo puede ser necesaria la validación mediante un cableoperador autorizado.
¿Se puede ver TyC Sports desde Estados Unidos?
Los aficionados argentinos que residen en Estados Unidos cuentan con varias alternativas para seguir la programación de TyC Sports.
Opciones disponibles
- Fanatiz
- Fubo
- DirecTV (Canal 469)
La disponibilidad puede variar según la región y los derechos de transmisión vigentes.
Horario, TV y cómo ver en vivo Argentina vs. Costa Rica por amistoso
- Fecha: Martes, 17 de noviembre de 2026
- Partido: Argentina vs. Costa Rica por amistoso internacional válido por fecha FIFA
- TV: TyC Sports
- STREAMING: TyC Sports Play
- Horario: 20:00 horas Buenos Aires
- Lugar: Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba (Argentina)