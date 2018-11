Venezuela vs. Japón EN VIVO: se enfrentarán este viernes ONLINE TV | EN DIRECTO | Stream en el Oita Bank Dome por Amistoso Internacional Fecha FIFA 2018. Este cotejo del elenco llanero, que le sirve de preparación para la Copa América 2019, dará inicio a las 5:30 a.m. hora peruana y 6:30 a.m. en toda Venezuela. Será transmitido vía TLT para el territorio venezolano.

Los 'Samuráis Azules' reciben a los representantes de la 'Vinotinto' en un nuevo duelo de preparación tras una brillante racha de tres victorias seguidas, todas ellas disputadas en casa y ante rivales latinoamericanos (Costa Rica, Panamá y Uruguay por 4 a 3). La web de Depor te llevará el minuto a minuto más completo.

Venezuela vs. Japón: horarios en el mundo

5:30 horas - Perú, Colombia, México, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

6:30 horas - Venezuela (TLT), Bolivia

7:30 horas - Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay

19:30 horas - Japón (Sky PerfecTV)

Japón no conoce la derrota desde que el técnico Hajime Moriyasu asumió el cargo de seleccionador a finales de julio, justo después de que los nipones ofrecieran una buena imagen en el Mundial de Rusia y acariciaran el pase a octavos de final. No obstante, la Selección de Venezuela no se la pondrá nada fácil.

El técnico ha conformado un bloque en el que además de sus habituales características de orden táctico y velocidad aparecen el talento y el atrevimiento de una nueva generación de prometedores futbolistas, entre los que destacan el atacante Minamino, con cuatro goles en los últimos tres partidos, y los mediapuntas Nakajima y Doan.

Los asiáticos, que no podrán contar con el veterano lateral Nagatomo por lesión, juegan ante Venezuela su penúltimo amistoso internacional antes de medirse a Kirguistán, rival con el que cerrarán su ronda preparatoria para la Copa de Asia que arrancará a principios de enero.

Rafael Dudamel, seleccionador de Venezuela, prescindió del volante Yeferson Soteldo para la última jornada doble de amistosos FIFA del año, mientras que Wilker Ángel se integrará a la delegación sudamericana para el compromiso ante Irán.

Venezuela vs. Japón: posibles alineaciones

Japón: Higashiguchi; Sasaki, Makino, Yoshida, Sakai; Endo, Shibasaki, Nakajima, Doan; Minamino y Osako.

Venezuela : Faríñez; Mago, Ferraresi, Rincón, Rosales; Moreno, Herrera, Murillo, Savarino; Rondón y Josef Martínez.



Con información de EFE