A lo largo del 2023, fue moneda corriente que las instalaciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) fueran allanadas por el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina y su equipo de trabajo, quienes vienen investigando al presidente de la FPF, Agustín Lozano, así como a doce miembros más de su Junta Directiva. Esto a raíz de indicios que confirmarían la presunta conformación de una organización criminal dentro del máximo ente rector del fútbol peruano, dedicada a la administración fraudulenta y otros delitos.

En ese sentido, a pocos días para que termine el año, Chávez Cotrina conversó con Ovación y dio detalles de cómo viene avanzando la investigación a su cargo y cuál es el proceso que seguirá su equipo cuando termine el deslacrado de todo lo que han recabado durante los allanamientos. Según informó el letrado, todo va en un 80 % y lo más seguro es que pronto tengamos novedades al respecto.

“Como es de conocimiento público, en el mes de febrero pasado, la fiscalía contra el crimen organizado que está a cargo del doctor Orihuela, por mandato judicial, llevó a cabo algunos actos de investigación como allanamientos de muy basta documentación y, en todo este tiempo, se avanzó con el 80 % del deslacrado, sin embargo las pesquisas van a continuar y mientras eso suceda los peritos revisarán los documentos en paralelo”, apuntó, confirmando que posiblemente veamos más allanamientos en los próximos meses.

En esa misma línea, Jorge Chávez Cotrina expuso que por ahora no puede aventurarse a contar más de la cuenta porque eso podría interferir con la investigación. Del mismo modo, señaló que Agustín Lozano y los miembros de su Junta Directiva que vienen siendo sindicados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, como lo estipula la ley de nuestro país.

“Por ahora no se puede anunciar nada, porque eso sería interferir la investigación que viene realizando el fiscal provincial, quien viene manejando las evidencias tanto de cargo como de descargo de un debido proceso. No se puede decir a estas alturas nada sobre responsabilidades penales porque según la constitución toda persona es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario”, remarcó.

“Nosotros estamos realizando una investigación objetiva para ver si encontramos o no evidencias y poder ir al órgano jurisdiccional. En todo caso, considero que a mediados del próximo año ya deberíamos tener una respuesta más concreta sobre esta situación de la FPF”, puntualizó el fiscal.

Agustín Lozano ha tenido múltiples cuestionamientos a lo largo de su mandato en la FPF. (Foto: GEC)





¿Qué dijo Augustín Lozano sobre los allanamientos?

Luego de uno de los allanamientos que se llevó a cabo a finales de mayo, Agustín Lozano mostró su rechazo a las imputaciones que se le hicieron, en relación a que habían personas ajenas a la FPF viviendo en las instalaciones de la Videna. “No es cierto que siete personas viven en las instalaciones de la Videna y que son de mi localidad. Las personas que el Ministerio Público ha identificado en el último allanamiento, una es trabajadora del área legal, otro es utilero de las selecciones, dos son trabajadores del almacén, dos han sido jugadores del Sub-20 femenino y hay un jugador del Sub-17″, declaró en su momento.

Asimismo, Lozano calificó de hostil el comportamiento del Ministerio Público y lo relacionó con el conflicto que se generó por los derechos televisivos de la Liga 1 Betsson: “Es imposible que el país no se dé cuenta de cómo nos vienen golpeando, atropellando en distintos medios de comunicación como institución y como persona. Esto es es producto de los derechos de televisión que hoy están en disputa con algunos clubes; pero la FPF hace una invocación para que el Ministerio Público sea objetivo y con transparencia resuelva este problema”, cerró.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO