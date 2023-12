El último jueves 28 de diciembre fue un día durísimo para el arte nacional, pues se confirmó el fallecimiento de Pedro Suárez-Vértiz a raíz de un paro cardíaco. Como era de esperarse, las redes sociales se inundaron de sentidas palabras para el cantautor y muchos fanáticos lamentaron su muerte. Uno de los que se hizo presente hoy fue Gianluca Lapadula, quien utilizó su cuenta de Instagram para compartir el tema ‘Cuando Pienses en Volver’.

Dicha canción, perteneciente al álbum ‘Play’ publicado en el 2004, narra los sentimientos encontrados de un peruano que tuvo que dejar su país para buscar un mejor futuro en el extranjero, recordando a su familia y todo el esfuerzo que tiene que hacer para salir adelante. Si bien la historia de ‘Lapa’ es diferente a lo que cuenta el tema, cada vez que viene a Lima cuando es convocado por la Selección Peruana se encuentra con ese ambiente familiar, que dejó hace muchos años tras crecer y vivir toda su vida en Italia.

Luego de lo vivido ayer por la conmoción que generó la partida de Pedro Suárez-Vértiz, este viernes se viene llevando a cabo su velorio junto a sus familiares y amigos más cercanos, en la iglesia Nuestra Señora de Fátima en Miraflores. Asimismo, Cynthia Martínez, su esposa, llegó junto a su hija en horas de la mañana desde Madrid para decidir cuál será el proceso a seguir para el entierro del cantante.

Por otro lado, así como Lapadula, Paolo Guerrero se pronunció a través de su cuenta de Instagram para despedirlo como un fanático más. “Descansa en paz, Pedrito. El Perú siempre estará agradecido contigo por todo lo que le diste con esas canciones increíbles y siempre estarás presente en todos nuestros corazones. Leyenda. Que Dios te tenga siempre en su gloria”, escribió el ‘Depredador’.

Recordemos que cuando Paolo fue sancionado por la FIFA tras dar positivo por doping hace cinco años, Pedro le mostró todo su respaldo dedicándole el tema ‘Rara Soledad’, incluido en su álbum ‘Talk Show’ del 2007. Asimismo, acompañó su publicación con unas sentidas palabras de apoyo y agradecimiento.

“Mi homenaje al hombre que, junto con mi familia y amigos, me devolvió la alegría que hace 36 años no sentía. Paolo, no pares, hay muchas cosas que arreglar: evitar indemnizar a Flamengo, que tus jugadores no se depriman, y que ese Dios que tanto amas nos dé tu fuerza, porque todos queremos ser como tú. No hay héroe sin sufrimiento. Te amamos Paolo del Perú”, escribió ‘Pedrito’ en su momento.

¿De qué murió Pedro Suárez-Vértiz?

Según el parte de la Policía Nacional del Perú, la causa del fallecimiento de Pedro Suárez-Vértiz habría sido un paro cardíaco. El hecho ocurrió a las 6:55 a.m. de este jueves 28 de diciembre y, tras ello, se comunicaron con la comisaría de Miraflores para certificar la muerte del cantante. Los efectivos señalaron que su muerte habría sido de causas naturales y fue certificado por un médico privado que atendía al cantante en su lucha contra la atrofia muscular.

¿Qué enfermedad padecía Pedro Suárez-Vértiz?

Desde hace 12 años, Pedro Suárez-Vértiz estaba alejado de los escenarios al tener una atrofia muscular, enfermedad que le impedía hablar, cantar y realizar otras actividades con normalidad. A través de familiares, se sabía que el cantante utilizaba un teclado para poder comunicarse. Según el Medical Subject Headings, este padecimiento es una “enfermedad de la neurona motora que se caracteriza por debilidad progresiva de los músculos inervados por los nervios craneales del tronco cerebral inferior. Las manifestaciones clínicas incluyen disartria, disfagia, debilidad facial, debilidad lingual y fasciculaciones de los músculos de la lengua y faciales”.





