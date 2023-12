Luego de una larga espera, Jorge Fossati fue oficializado el último miércoles como nuevo entrenador de la selección peruana y su desafío más grande será lograr la clasificación al Mundial 2026. Si bien todavía no ha tenido un primer contacto con los jugadores, el DT ha dado algunas pistas de su pensamiento: “No me importa si un futbolista tiene 14 o 42 años”, expresó recientemente a los medios uruguayos, dejando en claro que la edad no es impotante. El ‘Flaco’ sabe que en nuestro país no abundan jóvenes en gran nivel, pero sí algunos que pueden ser considerados más allá de su juventud o experiencia. Y, en tal sentido, es necesario preguntar: ¿Qué nombres podrían formar parte del equipo base de Fossati con miras a la próxima Copa América y las Eliminatorias Sudamericanas?

¿Con qué nombres cuenta Fossati? Si bien la mayoría de futbolistas convocados por Juan Reynoso prevalecerán en la era de Jorge Fossati, se conoce que el estratega uruguayo es de apostar por el joven talento y es muy probable que le dé mayor cantidad de minutos a quienes, hasta el momento, no han gozado de mucha titularidad o tiempo en el campo de juego. Entre ellos destaca el nombre de Piero Quispe, futbolista que mostró su mejor versión siendo dirigido por Fossati en Universitario de Deportes en el 2023 y que, sin duda alguna, tiene como gran ventaja haberse consolidado bajo sus órdenes. El ahora volante de Pumas UNAM goza de la confianza del entrenador y es altamente probable que sea el conducto del Perú de Fossati, considerando que en su posición no hay muchos nombres con los que pueda competir el puesto y que estén en buen nivel futbolístico. En la misma línea de Piero Quispe, los otros jugadores que tuvieron paso por la era de Reynoso y que también representan material joven para Fossati son Joao Grimaldo y Franco Zanelatto. De igual manera, se podría considerar a Bryan Reyna (aunque cuenta con mayor recorrido) y, según el presente futbolístico en que se encuentre, Jairo Concha. Este último asomaría como importante opción para ser convocado, ya que son pocas las variantes en ataque y los habituales titulares en los procesos anteriores (André Carrillo, Edison Flores o Christian Cueva) no están en su mejor nivel físico. Por otro lado, en caso de que se reafirme que Fossati usará el sistema 3-5-2 con la selección peruana, es muy probable que sea Aldo Corzo quien se afiance como stopper por derech a, tal y como lo hacía en Universitario, además por ser habitual lateral en la ‘Blanquirroja’. En tal sentido, las chances de carrilero por derecha recaerían en Luis Advíncula o Andy Polo. En este punto, además, cabe recordar que Oliver Sonne continuará siendo una interesante opción para rendir en los puestos de lateral, carrilero o extremo. En el resto de la línea de tres continuarían los habituales convocados como Miguel Araujo, Luis Abram, Alexander Callens o Renato Tapia (en funciones de líbero). Asimismo, de acuerdo cómo se encuentre físicamente para la competencia, Carlos Zambrano podría volver al titularato con la bicolor, pese a que sus últimos rendimientos no fueron los mejores. Como carrilero por izquierda, se cuentan con las opciones de Miguel Trauco, Marcos López o, con la ventaja de haber trabajado con él en Universitario, podría darse una convocatoria a Nelson Cabanillas; considerando que no es una posición en donde nos sobren nombres. Por el resto, en el mediocampo todavía se encuentran bastante vigentes las variantes de Pedro Aquino, Renato Tapia o Wilder Cartagena, así como las de ‘Canchita’ Gonzáles, Sergio Peña y Yoshimar Yotún, quienes continuarán siendo opciones para el uruguayo. En el sector de ataque y con el buen presente futbolístico en el que se encuentra, Paolo Guerrero sería otra de las piezas a llamar por Jorge Fossati, más allá de que su futuro continúe incierto tras su inminente salida de LDU de Quito. Otro llamado indiscutido es el de Gianluca Lapadula, así como otras alternativas de ataque que podrían asomarse como Alex Valera, Santiago Ormeño o Raúl Ruidíaz, en caso sea del gusto del entrenador. Pese a los nombres, para muchos ya habituales en la selección peruana, Jorge Fossati es una entrenador que buscará darle más continuidad y minutos a los jugadores del torneo local que él ya conoce por su reciente pasado como entrenador de Universitario de Deportes y como la persona que comandará el recambio generacional de cara al Mundial 2026. Estas son algunas opciones para la probable alineación 3-5-2 con Jorge Fossati en la Selección Peruana. Hay nombres que se pueden incluir.

