"En la cancha vamos a ser enemigos, pero...", le advirtió Gonzalo Godoy a Alejandro Hohberg [VIDEO]

De los últimos jugadores uruguayos que llegaron a Alianza Lima , Gonzalo Godoy debe ser uno de los más identificados con los blanquiazules. Tras su renovación y llegada a territorio peruano, el defensa se refirió a Alejandro Hohberg , quien campeonó con él y ahora vestira la camiseta de Universitario.



"En la cancha vamos a ser enemigos, pero fuera de ella seguiremos siendo amigos. Ale no tenía 'chamba', como ustedes dicen. A mí me hubiese gustado que siga acá, pero uno no se puede meter en el bolsillo de los demás", aseguró el defensa de Alianza Lima sobre el nuevo refuerzo de Universitario.

Tanto Hohberg como Godoy fueron jugadores fundamentales en el título nacional conseguido por Alianza en el 2017, anotando en momentos claves. Así, forjaron una gran amistad que no se irá. "Vamos a ser amigos por siempre", afirmó el 'Kaiser'.

Las opinión de Gonzalo Godoy sobre el fichaje de Alejandro Hohberg a Universitario. (Video: Jesús Metas)

Además, Godoy se mostró contento sobre la renovación de su vínculo con el cuadro victoriano. "Estoy contento y agradecido. Siento que Alianza es mi casa. El club siempre tuvo interés en que me quede, pero el responsable en decidir es era el técnico. Es un halago que Miguel Ángel Russo me quiera en el equipo", finalizó.