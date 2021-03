La noticia del regreso a Primera de Alianza Lima llegó hasta Alemania. Claudio Pizarro se mostró a favor con la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS en sus siglas en francés), hecho que también trajo a la agenda el posible fichaje de Jefferson Farfán. El ‘Bombardero de los Andes’ sabe que la decisión es de él, pero no niega que estaría encantado de verlo con la blanquiazul.

“Jefferson [Farfán] siempre ha dado su punto de vista y ha dicho que le gustaría jugar en Alianza. Eso no es algo extraño, la decisión es totalmente de él. Obviamente a mí también me gustaría verlo con la camiseta de Alianza”, confesó el embajador de Bayern Munich en diálogo con Radio Ovación. Sin embargo, no es el único tema pendiente que tiene el excapitán de la Selección Peruana con la afición victoriana.

Pese a su deseo de culminar su carrera con el club que lo catapultó al extranjero, tuvo que despedirse de las canchas la temporada pasada, dejando atrás el deseo de un partido de despedida en Matute. “Conversé del tema con gente allegada a mí, pero lamentablemente con la pandemia no se avanzó, pero es una idea que me gustaría que se pueda dar”, admitió en la entrevista.

“Siempre dije que uno de mis deseos era terminar mi carrera allí [en Alianza]. No salí campeón del fútbol peruano y era algo que quería hacer, pero tomé decisiones extrafutbolísticas y terminé mi carrera el año pasado”, agregó. Pizarro tampoco gozó de una despedida como tal en Alemania, pues la coyuntura del COVID-19 canceló muchos planes que se vinieron gestando alrededor del jugador.

Claudio también admitió que no estuvo al tanto de que Alianza Lima haya recurrido hasta el TAS, luego de que la Comisión de Licencias le negara el pedido de volver a Primera, de acuerdo a los argumentos que había presentado. Sin embargo, no ocultó su alegría por el fallo a favor: “Ni siquiera estaba enterado que Alianza había ido al TAS. Me sorprendió, no tenía la menor idea. Al final las cosas se dieron como se tenían que dar y están para cumplirse”.

Depor pudo conocer que el gerente deportivo de Alianza Lima, José Bellina, así como el administrador de la institución, Miguel Pons, llegaron a la sede de la FPF para coordinar los detalles de su regreso a Primera División. Uno de los puntos cruciales a tratar fue la fecha en la que debutarán esta temporada, así como el cupo que tendrá en la fase grupos, ya que de ocupar el puesto de Carlos Stein en el Grupo B.





