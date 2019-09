CONAR respondió a Gustavo Zevallos sobre los errores arbitrales en los duelos de Alianza Lima

Contundente. El jefe del Departamento Arbitraje de la CONAR, César Mongrut, respondió a Gustavo Zevallos, sobre los errores en los arbitrajes de los partidos de Alianza Lima. Al respecto, manifestó que se sancionarán las fallas cometidas, aunque resaltó que no ha llegado a su despacho alguna carta de reclamo, por parte de los íntimos.

"No he visto ninguna carta de Alianza Lima, podría estar en Mesa de Partes, pero no he visto ninguna queja", sostuvo el funcionario de la CONAR para el programa Fútbol como Cancha de RPP. Sin embargo, no desestimó los errores señalados por el gerente del club victoriano.

Y es que Zevallos señaló en conferencia de prensa las fallas cometidas en el duelo ante UTC, además de la rigurosidad que tuvieron en partidos ante Cantolao y Municipal. "Jesús Cartagena no le cobró un clarísimo penal a Ugarriza y tampoco expulsaron a Murrugarra por una falta contra Felipe Rodríguez. No entendí el criterio, pero no puede ser posible que nos estén perjudicando fecha tras fecha", sostuvo el directivo blanquiazul días atrás.

En ese sentido, Mongrut explicó que las sanciones a los árbitros con errores como esos son la no programación para las siguiente fechas. "Tanto los árbitros Jesús Cartagena como Augusto Menéndez no saldrían programados para esta próxima fecha en la Liga 1. Son árbitros jóvenes que tenemos que ir cuajando", aclaró.

Alianza Lima volverá al Alejandro Villanueva para el duelo ante Real Garcilaso, por la Fecha 8 del Torneo Clausura. Mientras que para el clásico ante Universitario de Deportes, visitará el Monumental de Ate para cobrarse su revancha de la derrota pasada.

Pablo Bengoechea en conferencia de prensa. (Video: Sharles Hernandez/Foto: Alianza Lima)

