DeporData ¿Cómo le fue a Alianza Lima con sus últimos técnicos ofensivos?

PAULO AUTUORI: LA FIESTA DEL CENTENARIO (2001)

El nuevo milenio arrancaba y la hegemonía en el fútbol peruano la tenía Universitario de Deportes, que era el tricampeón en ese momento. En Alianza Lima celebraban los 100 años de su fundación y empezó a diseñar un plantel para festejar a fin de año con un título nacional. Y trajeron como técnico al brasileño Paulo Autuori, quien llegaba con el precedente de haber ganado la Copa Libertadores 1997 con Cruzeiro, frente a Sporting Cristal. Con buenas individualidades, Autuori hizo del colectivo un sello de buen juego y que se plasmaron en los resultados. Le alcanzó para terminar el Apertura en primer lugar junto a Cristal y derrotarlo 2-1 en una definición. Luego se marcharía para asumir el cargo de técnico de Botafogo, pero dejó un grato recuerdo. Al año siguiente ficharía por los celestes y luego tomaría las riendas de la selección peruana.

TÉCNICO PD PG PE PP GF GC PTS PRD PAULO AUTUORI 22 13 7 2 42 19 46 70%

PD: Dirigidos / PG: Ganados / PE: Empatados / PP: Perdidos / GF: Goles a favor / GC: Goles en contra / PTS: Puntos / PRD: Producción

Torneo Apertura 2001: Paulo Autuori era el entrenador de Alianza Lima. (USI)

CAMPEÓN A TODA COSTAS: GUSTAVO COSTAS (2003-2004, 2009-2011)

Llegó al Perú tras haber dirigido a Racing Club de su país y Guaraní de Paraguay. Gustavo Costas llegó a La Victoria tras un 2002 sin títulos y un 2003 que había arrancado con incertidumbre y con un Cristal ganador del Apertura. El técnico argentino se respaldo de los futbolistas más experimentados y de jerarquía para armar una base que lo encamine a los resultados. Y se fueron dando al punto que disputó y ganó la final del torneo 2003 y repitió el plato en 2004, logrando los primeros títulos como entrenador dejando muy buena impresión también por la forma cómo el equipo blanquiazul conseguía los resultados. Su nombre ya trascendía a nivel internacional y pasó por Arabia Saudita, Ecuador y México. Regresaría en 2009, donde perdió la final contra la ‘U’ y en 2010 se le recuerda por la excelente campaña de Alianza Lima en la Copa Libertadores, donde le dio un baile a Estudiantes de La Plata, el campeón vigente en ese entonces. Fue la última vez, además, que los íntimos pasaron a los octavos de final, siendo eliminados de manera polémica ante la U de Chile.

TÉCNICO PD PG PE PP GF GC PTS PRD GUSTAVO COSTAS 212 112 49 51 318 196 385 61

Torneo Apertura 2004: Gustavo Costas era el entrenador de Alianza Lima. (USI)

EL ‘MAESTRO’ DE LA VICTORIA: ROBERTO CHALE (2005)

Con un pasado reconocido como futbolista y entrenador, Roberto Chale llegó a La Victoria en un momento complicado para Alianza Lima. Los blanquiazules no la pasaban bien, los resultados no se daban y empezaban a ceder posiciones en la tabla de posiciones. El ‘Niño Terrible’, gestor de los títulos de Universitario de Deportes en 1999 y 2000, tenía como objetivo principal alejar al ‘compadre’ de la zona de descenso. Intentó plasmar su juego, pero los resultados eran irregulares. Finalmente, Alianza Lima no sufrió con la baja, pero tampoco trascendió.

TÉCNICO PD PG PE PP GF GC PTS PRD ROBERTO CHALE 18 6 4 8 23 18 22 41%

En el 2005, Chale cambió de camiseta y firmó por Alianza Lima. Fue fundamental para que el equipo se salve del descenso.

MAREADO CON ‘VINOTINTO’: RICHARD PÁEZ (2008)

Alianza Lima buscó revolucionar su estilo de juego y fichó al venezolano Richard Páez, quien le dio un salto de calidad a su selección en las Eliminatorias para Alemania 2006 y también fue protagonista en la Copa América 2007. Sin embargo, quedó claro que una cosa es dirigir a un país sin objetivos inmediatos y otra a uno de los clubes más populares del Perú. Páez intentó que los blanquiazules se adapten a su sistema y mentalidad de juego, pero los resultados no acompañaban: Alianza Lima no la pasaba bien y peligrosamente se estaba instalando en la zona baja de la tabla de posiciones. Tuvo que ser destituido para que, finalmente, José Soto salve la categoría a falta de una fecha.

TÉCNICO PD PG PE PP GF GC PTS PRD RICHARD PÁEZ 30 13 3 14 42 44 42 47%

2 DE SEPTIEMBRE DE 2008 CONFERENCIA DE PRENSA OFRECIDA POR EL ENTRENADOR DEL CLUB ALIANZA LIMA, RICHARD PAEZ. FOTO: JUAN PONCE / EL COMERCIO.

NO SE PUSO ‘MOSCA’: ROBERTO MOSQUERA (2016)

Arrancaba la temporada 2016 con Alianza Lima con nueve años sin campeonar. Roberto Mosquera llegó en medio de comentarios positivos y negativos. Tenía el precedente de haber salido campeón con Sporting Cristal en 2012, mostrando un juego ofensivo y que se traducía en un fútbol vistoso. En La Victoria querían renovar tras tener la escuela uruguaya con Guillermo Sanguinetti y Gustavo Roverano entre 2014 y 2015. Como era de esperarse, la propuesta de Mosquera fue la siempre ir al frente, como con todos los equipos que dirigió durante su carrera, pero los resultados tampoco se dieron. Luego saldría campeón con Binacional (2019) y nuevamente con Sporting Cristal (2020).

TÉCNICO PD PG PE PP GF GC PTS PRD ROBERTO MOSQUERA 35 14 9 12 41 35 51 49%

Roberto Mosquera tiene el once inicial para enfrentar a Universitario de Deportes en el clásico del fútbol peruano | Foto: Club Alianza Lima

NO SE REPITIÓ LA HISTORIA: MARIO SALAS (2020)

Uno de los campeones más recordados fue el Sporting Cristal de 2018, que fue capaz superar a Alianza Lima en la final con un global de 7 a 1. La cabeza de ese equipo era el chileno Mario Salas y ese equipo ganaba, gustaba y hasta goleaba. Es por eso que en La Victoria no dudaron en ficharlo tras la salida de Pablo Bengoechea. En ese entonces el mundo vivía la pandemia del COVID-19 y, cuando se reanudó el fútbol, el ‘Comandante’ intentó repetir la faena que tuvo con Cristal, pero no lo logró. Apenas ganó dos partidos y las derrotas iban dándose, pero el técnico jamás cambió. Iba al frente, como era su costumbre, no teniendo tal vez los hombres idóneos para que su propuesta se vea reflejada en los resultados. Finalmente se resolvió su contrato y dejó a Alianza Lima en una situación delicada.

TÉCNICO PD PG PE PP GF GC PTS PRD MARIO SALAS 18 2 7 9 17 25 13 24%

El técnico chileno, campeón con Sporting Cristal en el 2018, llegó como sustituto de Pablo Bengoechea para liderar un proyecto ambicioso a largo plazo. Pero bajo su mando, Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Libertadores, quedando último en su grupo con un solo punto. Luego de seis derrotas consecutivas, Salas fue destituido. (Foto: EFE)

CRÓNICA DE UNA DEBACLE ANUNCIADA: DANIEL AHMED (2020)

2020 era un año de pesadilla para Alianza Lima y terminó siendo de terror. La salida de Mario Salas trajo consigo decisiones inmediatas. Daniel Ahmed, quien se encontraba como Jefe de la Unidad Técnica de Menores, asumió sin mucha convicción el cargo. El objetivo era claro para cualquier mortal: evitar que Alianza Lima caiga en la zona de descenso. Sin embargo, la manera de jugar de Alianza Lima era totalmente a la de un equipo que debía priorizar el cero en su arco para luego buscar el resultado. Además, el técnico argentino manifestó en una ocasión que más miraban la tabla pensando en la Sudamericana. Ahí fue el pecado que terminó pagando al final. Alianza Lima no fue capaz de ganar un solo partido y en los cinco últimos necesitaba un punto para salvarse matemáticamente de la baja, algo que no logró. Al año siguiente, ante el TAS, se resolvió que el club siga jugando en Primera, pero fue el último antecedente de una propuesta ofensiva que, obviamente, no dio resultados.

TÉCNICO PD PG PE PP GF GC PTS PRD DANIEL AHMED 6 0 1 5 3 12 1 6%

Daniel Ahmed dirigió Alianza Lima tras la salida de Mario Salas. (Foto: Liga 1)

