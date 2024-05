Jefferson Farfán y Roberto Guizasola recibieron a Edison Flores en una nueva entrega del podcast Enfocados, donde el jugador de Universitario disfrutó de una conversación amena con los exfutbolistas. No obstante, el ambiente se tensó durante un segmento del programa cuando ‘Orejas’ compartió detalles inéditos sobre el episodio en que la ‘Foquita’ cayó en coma tras un choque durante un entrenamiento de la Selección Peruana. Este incidente fue la razón por la que ‘Jeffri’ se perdió el encuentro contra Australia en el Mundial de Rusia 2018 y tuvo que alejarse de los campos de juego durante un mes para su recuperación.

De manera anticipada, Jefferson se vio obligado a abandonar Rusia 2018 debido a una lesión sufrida en un entrenamiento tras un choque con el arquero de la Sub 20 de Perú. Esto ocurrió después de la derrota del conjunto peruano por 1-0 ante Francia y justo antes del enfrentamiento programado contra Australia en la última jornada del Grupo C del certamen.

Al respecto, Guizasola consultó a Edison sobre ese incidente, ya que ‘Orejas’ estuvo presente en aquel momento. “Fue un choque fuerte. Me acuerdo de que habíamos perdido 1-0, jugando bien. Los que no jugaban mucho habían tenido un partido de sparring de la Selección. Creo que estaban perdiendo, y ya, cuando la gente empieza a perder, empieza a rascar”, comenzó diciendo Flores.

El incidente ocurrió bajo esas circunstancias cuando el exjugador del Schalke 04 y Alianza Lima colisionó, durante una jugada disputada, con el portero invitado de la ‘Bicolor’, quien había viajado para estar con el equipo principal, “Entonces, le lanzaron un pase, una dividida a Farfán que va con todo, saltó y el portero también con todo. Jefferson no ve al arquero, va ‘ciego’ y quedó ‘ciego’ también”, intentó suavizar el ambiente Flores antes de proseguir con los detalles.

El futbolista de Universitario describió momentos de intensa tensión cuando la ‘Foquita’ quedó inmóvil en el césped y todos los presentes se acercaron preocupados, seguidos rápidamente por la llegada de los socorristas: “Lo desmayaron. Se quedó tirado y todos fueron. Lo veíamos con los ojos volteados. Siempre hay ambulancia para todos los países y rápido, lo llevaron a la clínica”.

En ese instante del podcast, Farfán interrumpió para compartir su experiencia personal sobre el impacto del choque y los eventos que siguieron. “Estuve en coma 20 minutos, fue fuerte, fue fuerte. De ahí jugábamos con Australia, por eso yo no estuve en ese partido, no estuve ni en banca. El ‘Oreja’ estaba cuidándome, pues hermano. Cosas que pasan en los entrenamientos, a veces la gente no sabe”, concluyó Farfán,





Farfán, tiempo de recuperación tras estar en coma y su mensaje a la afición

El impacto resultó en un traumatismo craneoencefálico que dejó a Jefferson Farfán fuera del Mundial y requirió un mes de recuperación. “Mil Gracias por tanto apoyo, fue muy duro el momento que pase el día sábado. Pero solo me quedaré en mi mente con el total apoyo que me brindaron todos mis compañeros, los médicos, la selección completa”, manifestó el exfutbolista a la afición peruana tras el incidente.

¿Cómo le fue a la Selección Peruana en Rusia 2018?

La Selección Peruana, que hizo su regreso al Mundial después de 36 años, consiguió una victoria por 2-0 contra Australia, gracias a los goles de André Carrillo y Paolo Guerrero. Previamente, sufrió dos derrotas, ambas por 1-0, frente a Dinamarca y Francia. Terminaron en el tercer puesto del Grupo C con tres puntos, resultado que no les permitió avanzar a los octavos de final de Rusia 2018.

Perú clasificó a un mundial después de 36 años. (Foto: Archivo)





