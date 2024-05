Universitario de Deportes tiene una agenda complicada para esta semana. Este martes recibirá a Junior de Barranquilla, por la cuarta jornada de la fse de grupos de la Copa Libertadores 2024, mientras que el domingo hará lo propio ante Sporting Cristal, por la fecha 15 del Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Sin duda, duelos complicados que está obligado a ganar, para mantener sus chances abiertas en ambos torneos. ¿Qué corresponde ante este panorama?

Con un calendario tan apretado, el comando técnico preparó una semana de trabajos continuos, a fin de mantener al plantel en óptimas condiciones, para que rindan para ambos cotejos. El primero -que puede determinar el rumbo del equipo en el certamen internacional- se jugará en el estadio Monumental, por lo que los jugadores comenzaron a preparar dicho cotejo desde su regreso de Tarma.

No obstante, si los días previos se trabajó en Campo Mar, este lunes la práctica arrancó desde las 10:00 a.m. en el gramado del coloso crema en Ate, para así aterrizar los lineamientos tácticos y, a la par, ensayar el once que saldrá al campo frente al cuadro ‘cafetero’. Una vez culminado el entrenamiento, el plantel quedará concentrado para el duelo de este martes.

Luego del partido, que se jugará desde las 9:00 p.m. y que podrá ser visto desde la señal de ESPN y en su plataforma de STAR Plus, los jugadores volverán a entrenar el miércoles 8 por la mañana en Lurín. Los que jugaron harán trabajo regenerativo, mientras que los demás volverán a la rutina de preparación, pues el reto siguiente es el cuadro rimense.

Agenda de Universitario para los duelos ante Junior y Sporting Cristal. (Foto: Prensa U)

De acuerdo al cronograma de entrenamientos que publicó el club, se trabajará en Campo Mar desde las 8:45 a.m. hasta el viernes 10 de mayo, mientras que el sábado 11 la práctica comenzará desde las 10:00 a.m. en el estadio Monumental, ya que aquí se definirá a los once que enfrentarán a los dirigidos por Enderson Moreira el domingo 12.

El duelo ante Sporting Cristal está programado para que arranque desde las 6:30 p.m. y podrá ser visto por la señal de GOLPERU y la plataforma de streaming de Movistar PLAY. Este cotejo, por lo ajustada que está la tabla, podría definir qué equipo se queda con el Apertura. Los rimenses, por el momento, suman 34 puntos y los cremas 33, en tanto, Melgar les pisa los talones con 29 unidades.

A voltear la página

Tras la derrota en Tarma contra ADT por 2-0, el técnico de Universitario, Fabián Bustos, optó por analizar el partido, pero para corregir errores y apuntar al siguiente encuentro que tienen en agenda, ya que solo restan tres fechas, tanto en el Torneo Apertura como en la Copa Libertadores, por lo que no hay margen de error de ahora en adelante.

“El equipo no jugó bien y cuando esto sucede es difícil ganar, pero les aseguro que, si no se daba ese grave error, no perdíamos el partido”, dijo el DT a su llegada a Lima. Asimismo, precisó que es momento de pensar en el siguiente reto que se avecina para el equipo: Junior de Barranquilla: “Tenemos que darle vuelta a la página e intentar ganar este martes en la Libertadores que será un partido muy complicado”.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO