Alianza Lima: los goleadores de los últimos años y que hoy extrañas [FOTOS]

Este domingo, Alianza Lima sumó una derrota más y cayó 2-1 frente a Real Garcilaso en Cusco, por la fecha ocho de la Liga 1. Los íntimos no conocen de victorias en el Torneo Apertura desde hace cuatro partidos. La última vez que ganó fue 2-1 frente a Cantolao.

Alianza Lima aún no encuentra a su goleador neto para esta temporada. Con Mauricio Affonso en el once, no es suficiente para que los íntimos puedan marcar y ganar. Aunque entre sus jugadores tiene a Adrián Ugarriza y Christian Adrianzén, Miguel Ángel Russo quiere más.

En esta galería recordamos a los jugadores que pasaron por Alianza Lima y se ganaron el cariño de los hinchas blanquiazules con cada gol que anotaron. Uno de ellos es Lionard Pajoy. El colombiano es uno de los goleadores del club íntimo en los últimos años. En el 2016 hizo una de sus mejores temporada, al anotar 17 goles.

Alianza Lima aún buscar refuerzos para esta temporada. Le queda un cupo libre para que un extranjero llegue a tienda blanquiazul. Se especula que sería Dayro Moreno. Los íntimos quieren contar con el colombiano para el Torneo Clausura y su llegada a La Victoria sería posible para el segundo semestre del año.

Por otro lado, Alianza Lima continúa su participación en la Copa Libertadores. Los blanquiazules viajarán a Argentina para enfrentar a River Plate por el Grupo A. 'Íntimos' y 'Millonarios' chocarán este jueves en el estadio Monumental a las 5:00 p.m. (hora peruana).

