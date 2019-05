Desde el vientre de su madre: la relación de Mauricio Matzuda con Alianza Lima

Antes de que Mauricio Matzuda se mirara por primera vez en un espejo o aprenda a decir arigato (gracias en japonés), Jaime Duarte ya lo conocía. Cuando el hoy técnico de Alianza Lima (quien comparte el 'buzo' con Víctor Reyes) entrenaba al AELU, Nancy llevaba en el vientre al extremo que ayer debutó con un gol, en el triunfo por 3-2 sobre Melgar, en Matute.



"A sus papás los conozco desde que eran enamorados. Sabía de él desde que estaba en la barriga de su mamá", nos revela Duarte, con la felicidad con la que un padrino habla sobre su ahijado.

La historia parece sacada de una serie de Netflix. No es que Duarte conoció a sus papás y luego se encontró con él en Alianza: el exlateral derecho fue su primer entrenador en el AELU, donde Mauricio Matzuda le pegó por primera vez a la pelota.



Sus inicios los hizo en la academia AELU Aquí, en pleno 'bautizo', junto a Tomás Costa. (Foto: Alianza Lima)

"Hay algo especial con él porque lo tuve desde que tenía cinco años", cuenta. Sí, de la época en que Mauricio lloraba cuando le tocaba hacer ejercicios psicomotrices, Duarte recuerda que se las lágrimas desaparecían cuando comenzaban las rutinas con balón.

Y Mauricio Matzuda, el joven de 19 años que habla con su abuela en japonés, que mueve el joystick del Play Station con la misma destreza que lo hace con el balón, que admira a Cristiano Ronaldo, que dejó el marketing para estudiar periodismo deportivo, todo eso se lo reconoce a Jaime.

Después del debut en el Alejandro Villanueva, Matzuda fue hasta la concentración del equipo (en Miraflores), recogió sus cosas y con la primera persona que conversó fue con el 'profe'.

Duarte tuvo la exclusiva: "Lo 'jalé' porque también vive en Pueblo Libre y lo noté muy tranquilo. La verdad que ayudó mucho el buen ambiente que hizo el grupo. Y lo que me dejó contento fue cuando me dijo que disfrutó mucho". Claro, no todos los días alguien debuta en un club grande, con un triunfo y, encima, con un gol.

Hoy la alegría es grande en Alianza Lima. Por los tres puntos, porque un caso así obliga a que la ilusión aparezca y porque si bien estuvo tentado por el 'compadre' –club del cual su padre Carlos es hincha– y Municipal, se la jugó por ser íntimo.

Al final, el mayor de los dos hermanos Matzuda –Marcelo es el menor, categoría 93, juega de '10' y en un mes también se pondrá la blanquiazul– tomó la decisión correcta. Porque se lo dijo a Jaime, a dos cuadras de su casa: "Lo mejor que me ha ocurrido en la vida es Alianza Lima".

