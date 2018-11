Estilos y gustos de lado, Pablo Bengoechea llegó a Alianza Lima para insertar en el futbolista 'íntimo' esa dosis de confianza de la que muchas veces carecieron. El DT uruguayo confía 'a ciegas' en los jugadores y estos lo retribuyen en la cancha. Ahora, por ellos mismos, y por 'Bengo', quieren volver a levantar el título nacional.

"Nosotros tenemos un muy buen equipo, vamos a ver si podemos cumplir el sueño que tenemos de estar en la final. Tenemos futbolistas que fueron campeones el año pasado y están ansiosos por repetir" afirmó el director técnico de Alianza Lima.

A lo largo de la temporada - y como es normal - siempre hubo algún lesionado u otro motivo por los que el plantel 'blanquiazul' no pudo estar completo. Para la semifinal será diferente. "Vamos a llegar muy bien al domingo, aunque eso no asegure el resultado. Es motivo de alegría y confianza que todo el plantel esté disponible", agregó Bengoechea.

El DT 'íntimo' piensa en los suyos, pero tampoco deja de lado al 'Dominó'. "Lo más difícil en el fútbol es el partido. Melgar es un muy buen equipo. Nos tocó perder en Arequipa, nos tocó perder acá en 'Matute', pero el domingo es otra historia. Vamos a intentar que sus jugadores importantes no tengan tiempo ni para pensar".

"No cambia en nada si Alianza hubiese sido el campeón del Clausura. Sabemos desde enero cómo se define el campeonato y como no hay gol de visita igual hubiéramos elegido iniciar en Matute para definir en Arequipa. Estamos felices, no tenemos ningún contratiempo, la institución está funcionando bien, estamos en un momento inmejorable", finalizó 'Bengo'.

