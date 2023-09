Este sábado, Alianza Lima venció por 4-1 a San Martín en la final y salió campeón del Torneo Clausura de la Liga de Futsal Down 2023. El cotejo se disputó en el Coliseo de Futsal de la Federación Peruana de Fútbol, donde el cuadro blanquiazul demostró toda su superioridad y no tuvo problemas para hacerse con el triunfo. Ahora, el equipo íntimo jugará por el título nacional ante Empate, campeón del Torneo Apertura. Eso sí, todavía no se sabe la fecha en que se disputará la definición.

De la mano del entrenador Sebastián Mamani, el conjunto aliancista de futsal down sacó ventaja en el primer tiempo con dos goles de Edgard Gómez, capitán del equipo. En la segunda mitad, Renzo Huapaya y Edgard Gómez incrementaron la ventaja. Cabe destacar que Gómez fue elegido como el mejor deportista del certamen. Otras figuras que destacaron fueron el portero José André Campos y Juan Diego Vega.

La campaña de Alianza Lima en el Clausura fue impresionante, pues superó a sus rivales por resultados abultados. Por ejemplo, venció 11-1 a Striker 21 en la semifinal. En la fase de grupos, no tuvo problemas para derrotar a Capacitados (13-2), Cienciano (9-1), San Martín (5-3) y Copa Azul (8-0). Sin duda, han mostrado un buen nivel y son los merecidos campeones del segundo certamen de la temporada.

Además, esta victoria es muy importante porque le da la clasificación a la Copa Latinoamericana de Futsal Inclusivo, que se llevará a cabo en la ciudad de Salto, Uruguay. Según el cronograma, iniciará en los primeros días de noviembre. Algunos jugadores destacados del plantel de Alianza Lima son Minoru León, Julio Cavalier, Víctor Cano, Percy Silva, Juan José Sánchez, Gino Atencio, Reny Alemán, Luis Andrés Bernal, Neils Huaringa y Bernardo Videira.

Hace dos semanas, el equipo aliancista de futsal down visitó al plantel dirigido por Mauricio Larriera en el estadio Alejandro Villanueva. Hernán Barcos, Christian Cueva y compañía pasaron un gran momento con los jugadores de Sebastián Mamani. Ahora, la misión del primer equipo es seguir luchando para tratar de obtener el Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson, aunque ya no depende de sí mismo para lograrlo.





¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Alianza Lima volverá a jugar la próxima semana cuando visita a Deportivo Binacional por la fecha 17 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Dicho compromiso está programado para el martes 3 de octubre desde las 8:30 p.m., se disputará en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina y será transmitido en exclusiva por la señal de Liga 1 MAX.

Los ‘blanquiazules’ continúan soñando con ganar el tricampeonato y están obligados a dar el golpe en Juliaca, esperando que los otros clubes que están en la lucha caigan en sus respectivos partidos. La última vez que ambos cuadros se vieron las caras fue por el Apertura, con un abultado triunfo para los ‘Íntimos’ por 6-1. Jesús Castillo, Hernán Barcos (2), Bryan Reyna, Edson Aubert (EP) y Pablo Lavandeira anotaron para el equipo que por aquel entonces era dirigido por Guillermo Salas.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR