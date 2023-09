Una gran ayuda está por recibir Alianza Lima en su lucha por ganar el Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. Pablo Sabbag, segundo goleador de la temporada, está próximo a reaparecer. El futbolista se encargó de dar a conocer la buena nueva antes del partido entre Alianza Lima y Melgar en Matute. Ante la interrogante directa sobre la fecha de su reaparición, el ‘Jeque’, con sonrisa radiante, fue contundente: “Ya casi”, respondió.

Y aunque no precisó la fecha, su regreso podría ser el martes cuando Alianza Lima visite Juliaca para jugar con Binacional . Sabbag se desenvuelve bien en ciudades de altura, por lo que los 3,824 metros de Juliaca no le afectarán. Recordar que se hizo una limpieza en el tobillo izquierdo en La Equidad, club dueño de su pase, y que la recuperación avanza de manera positiva. De no darse su retorno este martes, volvería ante ADT.

Pablo Sabbag, cabe recordar, firmó contrato por un año con el club Alianza Lima. El delantero nacido en la ciudad de Barranquilla, Colombia, hace 26 años, fue cedido en calidad de préstamo por su club, La Equidad, en el cual convirtió la suma de 15 goles en 44 partidos disputados. El ‘Jeque’ fue anunciado por el club de La Victoria como su flamante refuerzo en diciembre del 2002 rumbo al tricampeonato y pronto inició su historia.

El debut con camiseta blanquiazul fue sorprendente. Hizo gol en la victoria (2-0) ante Sport Boys y de esa forma tendría su primera alegría con los hinchas del cuadro íntimo. A la siguiente fecha le llegó la ocasión de ser convocado titular por el técnico ‘Chicho’ Salas para jugar su primer clásico peruano ante la ‘U’ en el Monumental y frente a más de 70 mil almas anotó uno de los goles más lindos del año para la victoria (1-2).

La lesión en el codo que tuvo durante la pretemporada mientras convertía un punto de chalaca en el fútbol tenis, fue una amarga experiencia de la cual supo sacar mucha enseñanza y se pudo observar en la fortaleza de su juego durante el desarrollo de la Liga 1 Bettson. El colombiano se adueñó del puesto de delantero por encima de Hernán Barcos, goleador por excelencia y fundamental para el bicampeonato de Alianza Lima.

El 21 de abril, en el marco de la fecha 2 de la Copa Libertadores, Pablo Sabbag entró en la historia del club por marcar uno de los dos goles -el otro lo hizo Aldair Rodríguez- para la victoria (1-2) de Alianza Lima ante Libertad en Asunción, cortando una racha negativa de más de 30 partidos sin poder ganar un encuentro de índole internacional. Fechas después encontró una dura lesión en la derrota con Atlético Mineiro en Matute.

Esa noche salió del estadio ayudado por unas muletas. El diagnóstico posteriormente arrojó esguince en el tobillo de segundo grado. Realizó la rehabilitación, volvió a jugar, pero recayó. La primera semana del mes de septiembre se realizó una limpieza de tobillo en La Equidad, su club, y hace dos semanas regresó al Perú para continuar con el proceso de recuperación. “Ya casi”, dijo ante la consulta sobre su reaparición. Ya se le espera.





