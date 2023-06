LO QUE PASÓ CON LOS PERUANOS EN 2023

La temporada empezó con 8 equipos peruanos metidos en torneos internacionales. Sport Huancayo no pasó de la Fase 1, tras perder con Nacional de Paraguay. Este equipo ‘guaraní' sería el rival de Sporting Cristal en la Fase 2 y al que superaría para luego medirse en la última instancia a la de grupos a Huracán de Argentina. El gol de Irven Ávila en los descuentos del choque de vuelta en Lima metió al equipo de Tiago Nunes en la fiesta grande junto al campeón Alianza Lima y el subcampeón Melgar. Un dato no menor: Perú volvía a tener tres representantes en la fase de grupos, algo que no ocurría desde 2019, con estos tres mismos equipos . Ahí ya queda marcada una mejora.

Ninguno pudo meterse en los octavos de final. El que estuvo más cerca fue Cristal, que llegó hasta la última fecha con chances matemáticas. El equipo del Rímac vendió cara su eliminación en este torneo tras empatar con Fluminense, líder del grupo, en el Maracaná. Así obtuvo su pasaporte a los PlayOff de la Sudamericana. Alianza Lima y Melgar, por su parte, quedaron en el último lugar de sus respectivos grupos y le dijeron adiós a todo. Así, los equipos peruanos siguen sin superar esta instancia desde 2013 (Real Garcilaso) .

EQUIPO TORNEO PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS GOLES+ GOLES- PUNTOS PROD. ALIANZA LIMA LIBERTADORES 6 1 1 4 3 9 4 22% MELGAR LIBERTADORES 6 1 1 4 9 13 4 22% CRISTAL LIBERTADORES 6 2 2 2 8 11 8 44%

Cristal clasificó a la Sudamericana tras sumar 8 puntos en su grupo de Libertadores. Video: ESPN.

El formato de la Copa Sudamericana aseguraba la presencia de dos equipos en la fase de grupos. Universitario de Deportes y César Vallejo lo lograron tras superar a Cienciano y Binacional, respectivamente. Los cremas tuvieron un arranque frenético y al final se metieron en los PlayOff tras imponerse a Gimnasia en el Monumental, en un partido accidentado. Vallejo no pudo sostenerse en este torneo y quedó eliminado.

EQUIPO TORNEO PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS GOLES+ GOLES- PTS. PROD. UNIVERSITARIO SUDAMERICANA 6 3 1 2 6 5 10 56% VALLEJO SUDAMERICANA 6 1 1 4 8 16 4 22%

Universitario derrotó a Gimnasia en los dos partidos y así marcó diferencias con Santa Fe. Video: ESPN.

¿EN QUÉ POSICIÓN TERMINÓ PERÚ EN ESTE AÑO?

Perú no obtuvo ningún boleto a octavos de final de Libertadores ni Sudamericana, pero sí la posibilidad de disputar los PlayOff de la ‘Suda’ con Cristal y Universitario. Es decir, dos de los cinco equipos coperos tuvieron recompensa. Se podría decir que el saldo es positivo si comparamos a años anteriores. Pero es ahí donde quisimos comparar qué tan bien o mal estamos con respecto a otros países.

Copa Libertadores 2023

Los equipos brasileños, como ya es una costumbre, siguen dominando este torneo. Aseguró a seis equipos en los octavos de final, donde están los siempre candidatos Palmeiras, Flamengo y ahora se suma Fluminense. El único que no pudo lograrlo fue Corinthians, que jugará los PlayOff de Sudamericana. Argentina, con River Plate y Boca Juniros a la cabeza, buscarán darle pelea. Chile, Perú y Venezuela son los únicos países que no pudieron meter a un equipo en octavos . Bolívar sí le dio ese orgullo a Bolivia. La producción de los equipos peruanos, que alcanzó el 30%, solo supera a Venezuela en este torneo. Este año no fuimos el peor país, pero seguimos en la zona baja del continente.

PAÍS PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS PUNTOS PROD. CLASIF. 8VS CLASIF. PLAY OFF SUDA BRASIL 42 23 9 10 78 62% 6 1 ARGENTINA 30 16 5 9 53 59% 4 1 COLOMBIA 18 8 4 6 28 52% 2 1 BOLIVIA 12 6 0 6 18 50% 1 0 PARAGUAY 18 7 4 7 25 46% 1 1 URUGUAY 12 4 3 5 15 42% 1 0 ECUADOR 18 6 2 10 20 37% 1 1 CHILE 12 2 5 5 11 31% 0 2 PERÚ 18 4 4 10 16 30% 0 1 VENEZUELA 11 1 2 8 5 15% 0 0

Palmeiras de Brasil fue el mejor equipo de la fase de grupos, con 15 puntos. Solo le pudo ganar Bolívar, en La Paz. Video: ESPN.

Copa Sudamericana 2023

A diferencia de la edición del año pasado, en esta no solo tendría premio el equipo que ocupase el primer lugar. El segundo de cada grupo tendrá la posibilidad de meterse en octavos de final en un choque de ida y vuelta ante los equipos que hayan ocupado el tercer lugar de sus grupos en la Libertadores. En octavos tendremos a cuatro brasileños (Sao Paulo, Bragantino, Fortaleza y Goiás), mientras que Newell’s aseguró su lugar para Argentina. En los PlayOff, donde también estará Universitario de Deportes, hay equipos de peso como los argentinos Estudiantes de la Plata y San Lorenzo de Almagro. En cuanto a la producción de los equipos peruanos, acá estamos un poco mejor con respecto a la Sudamericana. Perú supera a Uruguay, Venezuela y Bolivia.

PAÍS PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS PUNTOS PROD. CLASIF. 8VOS CLASIF. PLAY OFF BRASIL 42 12 13 6 82 65% 4 2 ECUADOR 12 5 6 1 21 58% 1 1 ARGENTINA 42 21 9 12 72 57% 1 3 PARAGUAY 12 5 2 5 17 47% 1 0 COLOMBIA 18 7 4 7 25 46% 0 0 CHILE 18 5 8 5 23 43% 0 1 PERÚ 12 4 2 6 14 39% 0 1 URUGUAY 12 2 1 9 7 19% 0 0 VENEZUELA 1 0 11 3 3 8% 0 0 BOLIVIA 12 0 1 11 1 3% 0 0

Sao Paulo de Brasil le arrebató el primer lugar a Newell’s de Argentina en la tabla general de la fase de grupos de la Sudamericana. Video: Conmebol.

Balance general

Si juntamos la producción general de las dos tablas (Libertadores y Sudamericana) y solo contando la fase de grupos, la tendencia nos dice que Brasil y Argentina están por encima del resto a nivel internacional. Colombia, Paraguay y Ecuador están por debajo, pero dando pelea y a veces dando más de una sorpresa. En la zona baja, por decirlo así, aparece Chile, Perú, Uruguay y Bolivia. En el sótano está Venezuela, el único país que no tendrá competencia internacional en este 2023. Perú, con una producción del 33%, supera a Uruguay y Venezuela, aunque lo curioso es que estos dos últimos países tendrán un representante en octavos de Libertadores (Nacional y Bolívar, respectivamente) .

PAÍS PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS PUNTOS PROD. LIBERT. SUDA. BRASIL 84 46 22 16 160 64% 6 7 ARGENTINA 72 37 14 12 125 58% 4 6 COLOMBIA 36 15 8 13 53 49% 2 1 PARAGUAY 30 12 6 12 42 47% 1 2 ECUADOR 30 11 8 11 41 46% 1 3 CHILE 30 7 13 10 34 38% 0 3 PERÚ 30 8 6 16 30 33% 0 2 URUGUAY 24 6 4 14 22 31% 1 0 BOLIVIA 24 6 1 17 19 26% 1 0 VENEZUELA 24 2 2 20 8 11% 0 0

¿Y CÓMO NOS FUE EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS?

Si contamos la fase de grupos de los últimos dos años, donde ya se disputaban grupos en la Sudamericana, se llega a la conlusión que la participación de los equipos peruanos ha mejorado de a pocos. No al nivel que todos quisiéramos, pero no al punto de llegar a ser el peor del continente.

Lo que pasó en 2022

Mientras Flamengo recuperó el trono de Sudamérica, tras vencer a Atlético Paranaense en la final de la Copa Libertadores, realizada en el Monumental de Guayaquil. En la Sudamericana sí hubo golpe y no vimos a un brasileño festejar: Independiente del Valle de Ecuador superó a Sao Paulo y ganó otra vez este torneo. El fútbol peruano se libró del papelón internacional gracias a lo hecho por Melgar en la ‘Suda’. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo y luego Pablo Lavallén, llegó hasta las semifinales, logrando una campaña histórica, además de mejor el promedio de los equipos peruanos, que en Libertadores se fueron de la fase de grupos sin lograr triunfo alguno. Así alcanzamos un 27%, por encima de Venezuela y Bolivia .

PAÍS PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS PUNTOS PROD. 8VS. LIBERT. 8VS. SUDA. BRASIL 88 49 21 18 168 64% 7 8 ARGENTINA 72 36 15 21 123 57% 5 3 COLOMBIA 24 9 7 8 34 47% 1 1 PARAGUAY 30 10 10 10 40 44% 2 1 CHILE 30 11 6 13 39 43% 0 2 ECUADOR 36 11 12 13 45 42% 1 1 URUGUAY 24 8 4 12 28 39% 0 1 PERÚ 24 5 4 15 19 27% 0 1 VENEZUELA 22 3 8 11 17 26% 0 1 BOLIVIA 30 2 8 20 14 16% 0 1

Independiente del Valle de Ecuador (campeón de la Sudamericana) derrotó a Flamengo de Brasil (campeón de la Libertadores) y se llevó la Recopa Sudamericana. Video: ESPN.

Lo que pasó en 2021

Acá se partieron en tres partes. Brasil y Argentina dominando, luego Paraguay, Uruguay y Ecuador como los que ofrecieron resistencias, mientras que Chile, Colombia, Bolivia, Perú y Venezuela quedaron rezagados, aunque los ‘cafeteros’ metieron a dos equipos en octavos de la Sudamericana. La Libertadores la definirían dos equipos de Brasil: Palmeiras venció a Flamengo en el Centenario de Montevideo y consiguió el bicampeonato. En la Sudamericana, Atlético Paranaense derrotó a Bragantino, en también duelo de equipos brasileños. El fútbol peruano quedó en penúltimo lugar del continente con una producción del 26%, solo superando a Venezuela (24%).

PAÍS PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS PUNTOS PROD. 8VS. LIBE. 8VS. SUDA. BRASIL 88 50 22 16 172 65% 6 4 ARGENTINA 78 37 22 19 133 57% 6 3 PARAGUAY 30 14 6 10 48 53% 2 1 URUGUAY 24 9 8 7 35 49% 0 2 ECUADOR 30 12 6 12 42 47% 1 2 CHILE 24 5 5 14 20 28% 1 0 COLOMBIA 29 5 14 17 29 27% 0 2 BOLIVIA 30 6 6 18 24 27% 0 0 PERÚ 24 5 4 15 19 26% 0 1 VENEZUELA 24 4 5 15 17 24% 0 1

Palmeiras (campeón Libertadores 2021) derrotó a Paranaense (campeón Sudamericana 2021) en la Recopa.





