Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal tuvieron suertes distintas en las finales Torneo Centenario

Ganadores desde chicos. Alianza Lima , Universitario y Sporting Cristal estuvieron presentes en las finales del Torneo Centenario - Apertura, el cual se dividió en las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17.

Final Sub 13

Los rimenses chocaron con Atlético Grau en el partido con más goles de la jornada. Cristal no tuvo piedad de su rival y le ganó 6-0 en la Videnita de Chincha, dando inicio a una jornada llena de emociones.

Final Sub 15

El partido más emocionante de la jornada lo protagonizaron la 'U' y Juan Aurich, quienes terminaron decidiendo en la tanda de penales al campeón, tras empatar 1-1 en el tiempo regular. Los chiclayanos estuvieron finos a la hora de la definición y se impusieron 4-3.

Final Sub 17

En este encuentro, se vieron las caras los blanquiazules con los celestes, imponiéndose el equipo 'íntimo' por la mínima diferencia en un disputado duelo que se definió en los últimos minutos del segundo tiempo.

