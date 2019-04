Alianza Lima vs. Inter: ¿en qué partido Paolo Guerrero casi hace su debut oficial con los blanquiazules?

Todos vuelven a la tierra que nacieron. El caso dePaolo Guerrero es muy particular. Formado en Alianza Lima , se fue de manera abrupta al Bayern Múnich a los 18 años y nunca pudo debutar de manera oficial con los 'íntimos'. No hay dudas que el delantero, quien es hincha del equipo, es uno de los más queridos por la nación blanquiazul pese a no jugar un solo minuto.

Paolo Guerrero apenas jugó dos minutos con camiseta de Alianza Lima ante Peñarol el 20 de enero de 2002. El delantero ingresó por Roberto 'La Foca' Farfán y no pudo evitar la derrota por 2-1. Un año antes, el 15 de julio de 2001, viajó con el primer equipo para enfrentar a CNI en Iquitos, se anunció que sería titular. pero nunca entró al campo. Ambos partidos solo fueron amistosos.

Aún así, Paolo Guerrero tuvo hasta dos chances de jugar de forma oficial por Alianza Lima. La primera fue el 10 de marzo de 2002 ante Melgar. Con la camiseta 22, el hoy goleador histórico de la Selección Peruana pudo hacer su debut con la blanquiazul en Matute, pero se quedó en banca en el triunfo por 3-1 ante Melgar. Esta es su única presencia en la historia del fútbol peruano.

Reporte oficial de la ADFP del único partido que Paolo Guerrero apareció en lista en el fútbol peruano. (Foto: ADFP) Reporte oficial de la ADFP del único partido que Paolo Guerrero apareció en lista en el fútbol peruano. (Foto: ADFP)

El 13 de marzo, quedó como suplente en la derrota por 2-0 ante Cerro Porteño en Paraguay. Ahora con la camiseta 24, Paolo Guerrero se quedó con las ganas de jugar por el club de sus amores. Días después, se fue de Alianza Lima para ir al Bayern Múnich, en el inicio de un espinoso caso que duró varios meses.

Por primera vez, Paolo Guerrero jugará en el Perú a nivel de clubes y, por cosas de la vida, lo hará ante Alianza Lima, equipo que lo formó y del que es hincha. Los 'Íntimos' y 'Colorados' se verán las caras este miércoles a las 7:30 de la noche en el Estadio Nacional por la quinta fecha del grupo A en la Copa Libertadores 2019.

