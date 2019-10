► HOY | Alianza Lima vs San Martín EN VIVO desde el Gallardo por la fecha 11 del Torneo Clausura | VÍA GOLPERU

HOY VÍA GOLPERU | TRANSMISIÓN EN VIVO Alianza Lima y San Martín LIVE HD | ONLINE | GRATIS | EN DIRECTO | SEGUIR TRANSMISIÓN | Alianza Lima vs. San Martín juegan hoy por la fecha 11 del Torneo Clausura, en el estadio Alberto Gallardo. Pablo Bengoechea jura que no se fija en lo que hagan la ‘U’ y los de arriba. “Nosotros hacemos nuestro trabajo”, dijo en conferencia. Sin embargo, hoy saldrá al Gallardo consciente de que, ganando, se acercará a un punto del líder, la ‘U’, que anoche empató con Cristal. Además, evitó ‘hacerse paltas’ por sus cuatro jugadores en las selecciones. Así, Butrón seguirá en el arco por Gallese (‘sele’ mayor), Cartagena por Fuentes, Rosell por Caro y Arroé por Quevedo (esos tres con la Sub 23). Y atrás, Beltrán arrancará por Riojas. En la semana trabajó así y quedó satisfecho. Hoy, en la cancha deberán hacer su chamba para soñar con la lucha por un nuevo título. El ‘Cristo Morado’ también alentará en este mes morado.

¿Cuándo, cómo y en qué canal ver gratis Alianza Lima vs. San Martín por el Torneo Clausura?

Alianza Lima vs. San Martín se enfrentarán este domingo a las 3:30 p.m. en el estadio Alberto Gallardo. El encuentro será transmitido por GOLPERU EN VIVO EN DIRECTO ONLINE y también a través de la aplicación Movistar Play. Sigue todos los detalles de este compromiso en Depor.com.

Alianza Lima vs. San Martín podría ser la revancha de los 'santos', tras la victoria de los blanquiazules en el Torneo Apertura, con gol de Joazinho Arroé. Aquella oportunidad, Víctor Reyes estuvo al mando del cuadro íntimo , el cual no decepcionó a los hinchas que llegaron hasta el estadio Alejandro Villanueva, para alentar a sus ídolos.

📢¡ATENCIÓN BLANQUIAZUL!

Ellos son los convocados para el partido ante @Club_USMP por el Torneo Clausura🏆. #AlianzaCorazon 💜#PonteLaMoradapic.twitter.com/CtF6Ay7fUi — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) October 13, 2019

Alianza Lima suma 20 puntos en lo que va del torneo y ocupa el puesto 4 de la Tabla. No obstante, en el acumulado, los íntimos están a siete puntos del líder (Binacional), por lo que será cuestión de tiempo , mientras que el plantel ‘santo’ pelea en cada encuentro alejarse más de la zona de descenso.

San Martín está a solo un punto de diferencia de Sport Boys; sin embargo, ello no lo aleja de los último cupos, pues esta mínima diferencia entre ambos equipos los ha hecho entrar y salir de esta temida zona. Los 'santos' no han tenido la campaña esperada en lo que va del Clausura, pues solo han sumado dos victorias, cinco empates y tres derrotas.

Pablo Bengoechea sabe que tiene bajas importantes para este partido, como lo son Gallese, Quevedo, Caro y Fuentes, todos convocados a las divisiones mayor y Sub-23 de la Selección Peruana. No obstante, ello ha hecho reafirmar su compromiso de trabajar más con el plantel que tiene para quedarse con el resultado a favor este fin de semana.

📄 Posición del @Club_USMP con relación a las decisiones de la @TuFPF. pic.twitter.com/IrDjlEqvNM — San Martín (@Club_USMP) October 12, 2019

Pero este no es el caso de San Martín, equipo que utilizó su cuenta de Twitter para hacer un reclamo público por la liberación de algunos jugadores de la concentración de la Sub-23. Y es que para este partido no podrá contar con cuatro jugadores, entre ellos Oslimg Mora, que por ser préstamos del cuadro íntimo, no podrá ser tomado en cuenta para esta fecha.

Un dato bastante curioso es que Leao Butrón, actual arquero de Alianza Lima, salió campeón en el 2010 con el cuadro 'santo', estando en el mismo equipo con Pedro Gallese, también arquero blanquiazul.

Alianza Lima vs San Martín: horarios del mundo

15:30 horas - México, Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

16:30 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile

17:30 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

21:30 horas - Reino Unido

22:30 horas - España, Italia, Francia, Alemania

Alianza Lima vs San Martín: posibles alineaciones

Alianza Lima: L. Butrón; G. Godoy, C. Beltran, H. Salazar, D. Caro, R. Cruzado, F. Rodriguez, A. Fuentes, F. Rodriguez, A. Balboa, K. Quevedo.



San Martín: D. Penny, M. Delgado, S. Salas, J. Portales, Y. Oliva, J. Vega, J. Concha, F. Gómez, S. Afolabi, J. Bolívar y R. Espinoza.

La llegada de la Selección Peruana a Lima. (Captura y video: Miguel Rodríguez)

► Tabla de posiciones y acumulada de la Liga 1: así se mueve mientras se juega la Fecha 11 del Torneo Clausura



► Dos no continuarán en 2020: los equipos comprometidos con el descenso



► Los jugadores que San Martín dio a la Selección Peruana Sub 23 y no fueron liberados por Nolberto Solano



► Universitario vs. Sporting Cristal | Conoce al juvenil Sub-17 que fue convocado por Ángel Comizzo



► Selección de Chile empató 0-0 ante Colombia en amistoso FIFA disputado en el José Rico Pérez