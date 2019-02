"Emanuel Herrera mostró la mordida y no creo que haya sido el perro", dijo Claudio Vivas

Las pruebas están sobre la mesa y los celestes pelearán hasta el final para que Emanuel Herrera esté frente a Alianza Lima , en el duelo de este domingo en el Estadio Nacional. Claudio Vivas, en conferencia de prensa, mostró su total apoyo al goleador de Sporting Cristal y se refirió al can que ingresó a la cancha en Huancayo.

“En la jugada de las tarjetas rojas había un perro dentro de la cancha, así que el partido debió ser parado. Sin embargo, en relación a la mordida, todo está claro porque Emanuel Herrera mostró la marca clara y no creo que haya sido el perro, porque estaba como a 10 metros”, declaró Claudio Vivas.

La foto donde el delantero de Sporting Cristal muestra la mordida. La foto donde el delantero de Sporting Cristal muestra la mordida.

Aunque Vivas evitó cuestionar el accionar del árbitro Miguel Santiváñez, sí afirmó que Emanuel Herrera sigue trabajando con sus compañeros, como si fuera a disputar el partido ante Alianza Lima, pues espera que la apelación presentada ante la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) sea favorable para el delantero argentino.

“No voy a hablar del árbitro porque es humano y puede equivocarse como todos, pero los antecedentes indican que Emanuel Herrera nunca ha sido expulsado y no ha tenido conflictos. Él está entrenando pensando en poder jugar y, si no lo hace, igual tenemos muchas opciones para colocar en cancha. No obstante, sería bueno que pueda estar para que se cumpla un acto de justicia”, aclaró el técnico de Sporting Cristal.

Además, Vivas también habló sobre la implementación del VAR en la Liga 1 , de modo que se pueda impartir con justicia los encuentros venideros. “Yo defiendo al VAR porque permite que se implante justicia. Yo soy hincha de los árbitros pero se equivocan como todos. Lo que estamos haciendo es similar al VAR, estamos tratando de demostrar con imágenes, antecedentes y declaraciones que no fue justa la expulsión”, sentenció.

