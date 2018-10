Pablo Bengoechea tiene toda la semana para solo pensar en el 'Clásico' contra Universitario de Deportes. El director técnico de Alianza Lima ya sabe cómo jugar estos partidos importantes: tiene la experiencia en la cancha y además en el banco de suplentes.

Por eso, el uruguayo es consciente de que los 'Clásicos' son partidos totalmente nuevos, donde cualquier cosa puede ocurrir. Los 'íntimos' vendrán mejor que su 'compadre' en la tabla pero 'Bengo' asegura que "va a ser un partido muy parejo".

"Para mi gusto, en los 'Clásicos' no importa cómo se viene en la tabla, ni quién llega mejor, ni quién tiene más horas de descanso, porque el futbolista siempre se sobrepone", afirmó el DT aliancista.

Desde que llegó al equipo 'blanquiazul', Pablo Bengoechea no ha dudado de sus futbolistas, especialmente en partidos frente a la 'U'. Prueba de ello es que lleva seis 'Clásicos' consecutivos invicto (5 ganados y 1 empate). "Es el partido más lindo, se juegan con mucha energía y uno sabe que ese día el futbolista va a entregar todo. El jugador vence todos los obstáculos", añadió.

Además, el 'Profesor' se refirió al partido postergado frente a la Universidad San Martín. "A mi me hubiera gustado jugar. Entiendo que si no hay cancha, la San Martín ha hecho todo en orden, ha intentado conseguir un campo y no ha podido. Estamos a tres puntos de ellos en el Clausura, era la oportunidad para con una victoria alcanzarlos".

