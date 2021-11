La igualdad 2-2 entre Sporting Cristal y Alianza Lima le permitió, a ambas escuadras, quedarse con el boleto directo a las semifinales del torneo Sub 18 que se desarrolla en el país, al ocupar el primer y segundo lugar del campeonato, respectivamente. Sin embargo, no todo fue alegría para los grandes en la Copa Generación, ya que Universitario no pudo escribir su nombre entre los seis mejores del certamen.

Y es que Municipal (hasta antes del inicio de la jornada era sexto) ganó su encuentro frente a la Universidad San Martín, lo que le permitió asegurarse el último cupo de los clasificados a los cuartos de final del torneo de menores, el mismo que brinda un boleto para la siguiente instancia desde el tercero hasta el lugar 6 del acumulado.

Cantolao, César Vallejo y Molinos El Pirata, fueron los otros equipos que acompañarán a los ediles en la segunda fase, buscando el acceso a las semifinales, donde Alianza Lima y Sporting Cristal están a la espera de oponentes para seguir camino al título nacional de la categoría.

Universitario, por su parte, no pudo darle una alegría a sus hinchas y tuvo que conformarse con la séptima casilla de la Copa Generación 2021, quedando fuera de la lucha por el título, junto a equipos como Regatas Lima, Universidad San Martín, Ayacucho FC, Comerciantes Unidos y Sport Boys.

¿Dónde se juega la Copa Generación Sub 18?

El Torneo Extraordinario Sub 18 ‘Copa Generación se llevará a cabo en estas 8 sedes: VIDU, La Florida, Matute (cancha auxiliar), CARFIP, Colegio Leoncio Prado, Campo La 11 de Surquillo, EGB, Villa Regatas Lima, Colegio Claretiano y AELU.

¿Cómo se define al campeón de la Copa Generación Sub 18?

La primera etapa se disputa entre los 12 equipos en formato todos contra todos. Tras ello, los dos primeros equipos clasificarán directamente a la semifinal. Los otros cuatro equipos, buscarán su boleto entre los cuatro mejores en partido único. El campeón se decidirá entre los ganadores de cada semifinal.

