El panorama de Jairo

En 2021, Concha se fue ganando un espacio en Alianza Lima. En el Apertura de ese año, por ejemplo, disputó 9 cotejos, arrancando desde el inicio en 5 ellos, y le pudo marcar un gol a Binacional. Ya para el Clausura se apoderó del puesto de titular, anotando tres veces y dando cinco asistencias. Fue importante en la obtención del título de esa temporada.

Para el 2022, el volante íntimo se consolidó en el club, siendo titular en 40 partidos de la institución victoriana, incluyendo los correspondientes a la Liga 1 y a la Copa Libertadores. Aportó con 6 goles y una asistencia, y fue pieza clave para lograr el bicampeonato. Se convirtió en un proyecto cuyo fin era venderlo a un club extranjero. No obstante, ha tenido un despegue fallido este 2023, por lo que las opciones de una venta se han reducido.

Se supone que Concha debía seguir mostrando su buen juego en la presente campaña para captar la atención de equipos del exterior. Pero hoy no está destacando y, en parte, el club ha tenido que ver en que el mediocampista grone pierda protagonismo. ¿Cómo así? Pues trajeron a refuerzos como Christian Cueva o al colombiano Andrés Andrade que le han quitado su posición al joven volante.

El año pasado, Concha jugaba adelantado. Hoy, sin embargo, ese puesto es del ‘Rifle’ Andrade o, en todo caso, de ‘Cuevita’ (cuando el técnico Guillermo Salas lo ha hecho jugar). A Jairo, ‘Chicho’ lo ha retrasado y solo lo ha alineado en el Apertura. Al momento, el joven mediocentro no tiene minutos en la Libertadores. En la institución íntima, al parecer, no primó el proyecto para venderlo.

Ante Binacional, Concha volvió a ser suplente e ingresó en los últimos 18 minutos. ¿Podría irle mejor en el Clausura? Complicado cuando vuelva el ‘Rifle’ y más aún si Christian Cueva se queda. Con Lavandeira como opción, Concha pasa a ser la cuarta opción de Salas, salvo que vuelva a usarlo en otra posición, junto a Ballón, alejándolo cada vez más de la zona de ataque.

Temporadas en Alianza Lima Goles Asistencias Partidos jugados Titular Suplente 2021 4 5 28 24 4 2022 6 1 40 40 0 2023 0 1 13 9 10

¿Y la ‘joya’ crema llamada Piero?

Una situación similar vive Piero Quispe. Se formó en la cantera de Universitario de Deportes y pudo debutar en el club en el 2021. En aquella campaña, marcó 2 veces y asistió en una ocasión. Para el 2022, se convirtió en pieza importante dentro del conjunto merengue. Jugó 37 encuentros y fue titular en 35. Aportó con 3 asistencias en el Apertura de ese año y en el Clausura se reencontró con el gol. En esa temporada, registró 3 goles, además de haber asistido en 5 ocasiones.

Quispe es la joya de la ‘U’ y la institución espera venderlo en un futuro cercano. Por eso, este 2023 el volante tenía que haber comenzado con el pie derecho, pero no fue así. El entonces DT Carlos Compagnucci puso de titular a Horacio Calcaterra y mandó a la banca a Piero debido a que, según expresó el propio entrenador, el joven mediocampista no tuvo una buena pretemporada. “Quispe no estaba en forma”, dijo el argentino en diálogo con Movistar Deportes.

Con la llegada de Jorge Fossati, Piero volvió al ‘once’ inicial, pero aún no llegaba a ser ese jugador fundamental que había sido en la anterior temporada. Es cierto, marcó un gol y dio una asistencia en el duelo contra Cienciano, pero en los siguientes cotejos no apareció mucho (excepto ante Atlético Grau). Seguía como titular; sin embargo, su situación cambió cuando se lesionó la rodilla izquierda ante Goiás de Brasil en la tercera fecha de la Copa Sudamericana, a fines de abril. Por eso, no pudo estar presente ante Sporting Cristal y Sport Boys ni frente a Santa Fe de Colombia.

Piero regresó para los duelos contra Alianza Atlético y César Vallejo, aunque no sobresalió. Tampoco pudo ser determinante en el cotejo de vuelta contra Goiás. En estos tres partidos ingresó durante el complemento, pues su lugar hoy es ocupado por Calcaterra, el actual titular en la oncena de Fossati. Al igual que Jairo Concha, sus opciones de venta seguramente se han reducido debido a que no se encuentra en su mejor nivel. El proyecto de la institución crema para venderlo tampoco primó en este caso. Los directivos junto al comando técnico, posiblemente, estén priorizando la consecución del título de la Liga 1, ya que la escuadra estudiantil no gana hace 10 años. Y necesitan que los mejores jueguen en cada jornada para poder campeonar.





Temporadas en Universitario Goles Asistencias Partidos jugados Titular Suplente 2021 2 1 9 4 19 2022 3 5 37 35 2 2023 2 1 13 9 4

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.