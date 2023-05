Con 21 años y un futuro prometedor, Rodrigo Vilca sorprendió a todos al dejar Municipal y firmar por Newcastle United de la Premier League en octubre de 2020. El joven volante había tenido un buen Apertura con la’ Franja’ (disputó 13 partidos, marcó tres goles y dio tres asistencias), lo que llamó la atención de las ‘urracas’, que pensando a futuro decidieron contratarlo. Era una movida importante y pocas veces vista, no todos los días se daba un fichaje del fútbol peruano hacia Inglaterra. El objetivo del jugador era afianzarse y poder debutar en la máxima categoría; sin embargo, no se pudo consolidar como esperaba. Finalmente terminó regresando pronto a la Liga 1, en Universitario, donde no destacó. Así como él, otras figuras, también de Alianza Lima, aparecieron para ilusionarnos y luego, cayeron a un presente más discreto. Todo, entre el inicio y el final de la pandemia.

Vilca llegó al equipo sub 23 del Newcastle para coger ritmo y acostumbrarse al estilo del fútbol europeo. Con las ‘urracas’, disputó la Premier League 2, jugó 10 partidos en la temporada 2020-21, anotó un gol y dio una asistencia. Las’ urracas’ vieron la oportunidad de cederlo a otro equipo inglés y así tuvo la oportunidad de fichar por Doncaster Rover en agosto del 2021. El joven volante jugó la tercera división inglesa (League One) y sumó 13 encuentros con su equipo; hasta que a inicios del 2022 regresó a Perú para ser presentando por Universitario de Deportes.

El exvolante de Municipal volvía a Perú en calidad de cedido para intentar recuperar el nivel mostrando con los ediles y regresar con fuerza a Newcastle. La idea era que, con la experiencia en Inglaterra, Vilca luchara por un puesto en el ‘11′ titular crema, pero la realidad fue otra, fue utilizado como pieza de recambio, solo fue titular en cuatro oportunidades y no convenció a la directiva en Ate, por lo que culminada la temporada 2022 tuvo que retornar al conjunto inglés.

Clubes Partidos Goles Asistencias Temporada (s) Newcastle United Sub 23 (Inglaterra) 24 3 2 2020-2022, 2022-2023 Universitario de Deportes 22 1 2 2022 Doncaster Rovers (Inglaterra) 13 2 2 2021-2022 Municipal 29 4 3 2018-2020

Este año, Vilca, con contrato hasta 2024, pegó la vuelta al equipo sub 23 de las ‘urracas’ y la posibilidad de que juegue en el primer equipo es remota. Con 24 años, sigue disputando la Premier League 2 (su último partido fue el 24 de abril) y su futuro a corto plazo es incierto, pues no siempre jugará en dicha categoría. Cuando regresó, Ben Dawson, entrenador de desarrollo de Newcastle se refirió al peruano. “Está de regreso en estos momentos y, otra vez, las discusiones continúan entre el equipo de administración de la academia, el equipo de administración de préstamos y el personal del primer equipo sobre qué es lo mejor para el jugador”, dijo.

Si bien aún tiene varios años de fútbol y mucho qué demostrar, lo cierto es que Rodrigo Vilca desapareció del radar luego de recaer en la sub 23 del Newcastle United. Tuvo un bajón considerable de nivel cuando regresó a Universitario y en la actualidad espera recuperar su buen fútbol. En tierras inglesas, el exvolante de la ‘Franja’ es titular en la segunda categoría de las ‘urracas’, donde comparte alineación con futuras promesas de 17, 18 y 19 años.

Otras promesas

Kluiverth Aguilar

El caso de Vilca no es el único en los últimos años, otras jóvenes figuran también salieron al extranjero con el cartel de promesas y con la esperanza de afianzarse en el fútbol de afuera, pero terminaron o volviendo al torneo local o desapareciendo del radar. Otro de los más sonado fue Kluiverth Aguilar, quien hace dos años se fue de Alianza Lima siendo el fichaje más caro del fútbol peruano (2 millones 800 mil dólares). El lateral, que en 2021 tenía 18 años, fue contratado por el City Football Group, empresa propietaria del Manchester City, y aunque no se fue a los ‘citizens’, los dueños de su pase lo cedieron al Lommel SK de la Segunda División de Bélgica.

Sin embargo, desde su llegada a Bélgica, el defensa de 20 años no ha gozado de la continuidad esperada. Desde que llegó al equipo, no pudo afianzarse y la mayor parte de los partidos no salió en lista. En 2021, disputó solo cinco encuentros y desde el año pasado no juega ningún encuentro oficial (su último partido fue en noviembre del 2021). Poco se sabe del futuro de Aguilar, solo que su contrato con Lommel SK termina el 30 de junio del 2023.

Clubes Partidos Goles Asistencias Temporada (s) Lommel SK (Austria) 9 0 0 2021- Presente Alianza Lima 35 2 1 2019-2021

Didier La Torre

El caso de Didier La Torre es similar. Con 18 años, debutó con el primer equipo de Alianza Lima en 2020 y al año siguiente fichó por el FC Emmen, donde ya estaba consolidado Miguel Araujo. El extremo jugó poco en tierras neerlandesas (tres partidos) y en 2022 aterrizó en el Osijek II de Croacia. Si bien allí disputó más partidos e incluso marcó un gol, a finales de ese año dejó el país balcánico para fichar por Gil Vicente de Portugal.

El exjugador de Alianza Lima recayó en la filial del Gil Vicente (Sub 23), donde esa temporada terminó jugando de a pocos; sin embargo, su presente ahora no es el mejor. Con 21 años, La Torre sigue jugando en Sub 23 del conjunto portugués, pero no ha encontrado esa regularidad que deseaba: de 16 partidos posibles, solo ha disputado cinco encuentros. Su contrato termina en junio de este año.

Clubes Partidos Goles Asistencias Temporada (s) Gil Vicente B (Portugal) 10 0 0 Presente Osijek II (Croacia) 12 1 0 2021-2022 FC Emmen (Países Bajos) 3 0 0 2020-2021 Alianza Lima 2 0 0 2020

Gonzalo Sánchez

El atacante peruano fue otro de los peruanos que llegó a Emmen FC, pero lo hizo en 2022. Luego de cuatro temporadas con Alianza Lima y dos en Alianza Alianza Atlético, Gonzalo Sánchez dio el salto al fútbol neerlandés. Sin embargo, nunca jugó ningún partido oficial en la Eredivisie.

Después de su paso por Países Bajos, el delantero de 23 años volvió al Perú para fichar por Ayacucho FC de la Liga 2. Con los ‘zorros’, lleva cinco partidos y ha anotado un gol y una asistencia en la temporada.

Clubes Partidos Goles Asistencias Temporada (s) Ayacucho FC 5 1 1 2023 FC Emmen (Países Bajos) 0 0 0 2022-2023 Alianza Atlético 6 0 0 2021-2022 Alianza Lima 29 0 1 2018 - 2021

Alexander Lecaros

El atancate cuzqueño tuvo la oportunidad de dar el salto al fútbol brasileño luego de una gran 2019 con Cusco FC, donde jugó 26 y fue pieza importante en el conjunto imperial. Botafogo lo fichó como una promesa y para que siguiera explotando su potencial, pero no terminó convenciendo al elenco carioca.

Ese año, disputó solo 13 partidos con Botafogo y en 2021 no sumó registros con el equipo, por lo que a final de esa campaña terminó rescindiendo contrato con el elenco brasileño. El año pasado, volvió a Perú para sumarse a las filas de Mannucci. Con 23 años, continúa en el cuadro ‘carlista’ luchando un puesto en el primer equipo.

Clubes Partidos Goles Asistencias Temporada (s) Mannucci 23 0 0 2022-Presente Botafogo (Brasil) 14 0 0 2020 Cusco FC 87 2 7 2015-2019

Matías Succar

El delantero nacional es el único de esta lista que volvió al fútbol peruano para tener regularidad. En 2020 y luego de anotar 11 goles con Municipal, fichó por el LASK de Austria en búsqueda de protagonismo, pero no tuvo la continuidad esperada y solo jugó un minuto con el primer equipo, después todo lo hizo con la filial. Tras ello, pasó al Juniors OO de la segunda división de ese país, y también por el Teplice de República Checa, donde tuvo una mejor participación, pero tampoco se pudo afianzar.

El año pasado regresó a Mannucci de Trujillo con el fin de reencontrar su mejor juego y ese protagonismo que todo delantero necesita. De momento, el delantero de 24 años viene siendo pieza clave del conjunto ‘carlista’ y esta temporada lleva cinco goles en 13 partidos.

Clubes Partidos Goles Asistencias Temporada (s) Mannucci 30 8 0 2022-Presente Teplice (R. Checa) 13 1 0 2021-2022 Juniors OO (Austria) 11 1 0 2020-2021 LASK B (Austria) 11 1 0 2020-2022 Unión Comercio 25 5 1 2018-2019 Municipal 51 14 7 2017-2018, 2019-2020

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.