No hay duda de que Andrade se ha convertido en una pieza clave en la escuadra de Guillermo Salas. Por algo, es titular, hoy indiscutible. Y es que de los 18 encuentros que ha tenido Alianza en lo que va de la temporada, el colombiano ha disputado 14, tres en la Libertadores y 11 en la Liga 1. En los cuatro restantes, o no fue convocado o fue suplente -pensando estratégicamente, ya sea para guardarlo, darle descanso o darles minutos a otros jugadores- o el equipo no se presentó como lo sucedido ante Sporting Cristal en el arranque del Apertura.

Alianza con Andrade

De las 11 veces que el ‘Rifle’ ha jugado con el cuadro victoriano en el Apertura, el equipo ganó en 10 ocasiones y perdió en una oportunidad (ante Sport Huancayo). Fue titular en casi todos los cotejos. Solamente inició en la banca en el triunfo sobre Universitario de Deportes en el Monumental, pero ingresó durante el segundo tiempo. En cuanto a la Libertadores, Andrade disputó los tres encuentros que ha jugado Alianza a la fecha, obteniendo una victoria, un empate y una derrota.

¿Y cómo le fue al equipo cuando el volante no estuvo en la cancha? Ante Cristal, Andrade no jugó porque el cuadro grone no se presentó debido a la lucha por los derechos de televisión con la FPF. Allí, Alianza perdió por ‘walkover’ (3-0). Después, el volante permaneció como suplente en los triunfos sobre Atlético Grau y Unión Comercio. En el primer caso, Salas prefirió darles minutos a Cueva, Concha y Lavandeira; y en el segundo le dio descanso al futbolista ‘cafetero’ tras la victoria sobre Libertad en Asunción.

Finalmente, ‘Chicho’ decidió no utilizar a Andrade para el último duelo del conjunto blanquiazul ante Melgar en la altura de Arequipa, donde se impusieron los locales. El objetivo era que el mediocampista llegue en buenas condiciones para el encuentro de vuelta contra Libertad en Lima, pero el problema es que se lesionó.

Local Resultado Visitante Torneo Así arrancó Andrade MJ Alianza Lima 0-0 Paranaense Libertadores Suplente 19′ Libertad 1-2 Alianza Lima Libertadores Titular 90′ Atlético Mineiro 2-0 Alianza Lima Libertadores Titular 72′ Sporting Cristal 3-0 Alianza Lima Apertura No convocado 0′ Alianza Lima 2-0 Sport Boys Apertura Titular 66′ Universitario 1-2 Alianza Lima Apertura Suplente 12′ UTC 0-1 Alianza Lima Apertura Titular 66′ Alianza Lima 2-0 Cusco FC Apertura Titular 69 Sport Huancayo 2-1 Alianza Lima Apertura Titular 71′ Atlético Grau 1-2 Alianza Lima Apertura Suplente 0′ Alianza Lima 2-0 Cienciano Apertura Titular 90′ Alianza Atlético 0-1 Alianza Lima Apertura Titular 90′ Alianza Lima 3-0 Cantolao Apertura Titular 78′ Unión Comercio 1-3 Alianza Lima Apertura Suplente 0′ Alianza Lima 3-0 Mannucci Apertura Titular 75′ Alianza Lima 2-0 César Vallejo Apertura Titular 59′ Alianza Lima 2-1 Municipal Apertura Titular 60′ Melgar 2-1 Alianza Lima Apertura No convocado 0′

¿Los mejores momentos de Alianza fueron con el ‘Rifle’?

La lesión preocupa en Alianza, ya que Andrade es hoy un jugador muy importante para la institución victoriana. Él, por ejemplo, fue esencial para que el equipo derrote al club paraguayo en la Libertadores, pues apoyó con una asistencia a Aldair Rodríguez para que ponga el 1-0 parcial (el encuentro quedó 2-1). El colombiano, además, tuvo un gran desempeño en el duelo contra Cienciano, dando dos pases de gol, y también ha podido marcar: le anotó a Cusco FC y a Mannucci, ambos partidos terminaron en triunfos para los íntimos.

Lo cierto es que Alianza ha tenido muy buenos momentos cuando el ‘Rifle’ ha estado en el verde. El equipo se ha visto más agresivo y con más ideas de juego, a diferencia de cuando ha estado Concha o Cueva, quien, hasta el momento, no logra brillar. De hecho, la página SofaScore, últimamente, le ha estado poniendo a Andrade buenos puntajes, más de 7, a excepción del encuentro contra Municipal, en donde no se entendió con ‘Aladino’, y de la derrota ante Atlético Mineiro, donde cometió muchos errores. Sin embargo, el colombiano, en general, ha sido clave en el ‘once’ blanquiazul.

¿Cómo ha reemplazado Salas al ‘Rifle’?

Cuando Andrade no ha estado (ante Grau, Comercio y Melgar), ‘Chicho’ ha metido al campo a ‘Cuevita’ o a Concha como mediocentros ofensivos. Ante los dos primeros clubes mencionados, Alianza pudo ganar, pero frente a Melgar no consiguió festejar. El ‘Dominó' se impuso en su casa por 2-1. Se notó que el colombiano hizo falta. Y es que su ausencia afecta el juego de la escuadra dirigida por ‘Chicho’ Salas.

Hoy Cueva, el reemplazo directo de Andrade, no está en su mejor nivel y no encuentra cómo ayudar en la ofensiva del equipo, que sin el colombiano pierde intensidad. Y Concha tampoco está siendo ese jugador determinante que fue en la temporada pasada cuando Alianza obtuvo el bicampeonato.

¿Cueva, Concha o Lavandeira?

‘Chicho’ Salas deberá realizar una complicada elección. ‘Cuevita’ es un jugador importante y fundamental cuando se encuentra en un buen nivel. Hoy, lamentablemente, no lo está y, por lo visto en el torneo nacional e internacional, su presencia no aporta mucho al equipo. Estuvo ante Paranaense de Brasil y no sobresalió. Luego, ingresó ante Mineiro y tampoco pudo hacer mucho. Y en el torneo local aún no puede mostrar toda su capacidad, aún no se muestra como el hincha quiero verlo.

Arribó a inicios de marzo y no ha podido hallar su mejor versión. Le está costando al volante de la selección nacional, que fue importante en la era Gareca, pero que hoy está en debe en Alianza Lima. Aun así, Salas podría confiar en él, pues uno nunca sabe cuando Cueva podría despertar y volver a ser ese jugador trascendental.

La otra opción es Concha. El asunto con el joven volante es que, en el último mes, no ha estado teniendo mucha continuidad: de sus últimos 5 partidos en el Apertura, en 2 se mantuvo en la banca, en otros 2 jugó todo el cotejo y en el quinto solo disputó 16 minutos.

De jugar ante Libertad en Matute, sería su debut en esta Copa Libertadores 2023, pues no estuvo presente en las tres primeras jornadas de la fase de grupos. Es decir, no ha tenido acción en este torneo continental. A esto hay que sumarle que en su último encuentro, ante Melgar por el campeonato local, el equipo íntimo cayó de visita en la Ciudad Blanca. Concha, entonces, no llega con un buen resultado.

Por ahí también podría surgir la opción de Pablo Lavandeira, quien ya jugó contra Libertad en Paraguay y lleva una asistencia en el Apertura (ante Unión Comercio). El hecho es que solo ‘Chicho’ Salas sabrá finalmente a quién escoger. Pero deberá tenerle mucha confianza pues este enfrentamiento contra Libertad es clave para los intereses de Alianza de clasificar a octavos de final.

Partido Torneo ¿Cueva? / MJ ¿Concha? / MJ ¿Lavandeira? / MJ Alianza Lima 0-0 Paranaense Copa Libertadores Titular / 71′ Suplente / 0′ Suplente / 0′ Libertad 1-2 Alianza Lima Copa Libertadores Suplente / 0′ Suplente / 0′ Suplente / 16′ Atlético Mineiro 2-0 Alianza Lima Copa Libertadores Suplente / 18′ Suplente / 0′ Suplente / 0′ Sporting Cristal 3-0 Alianza Lima Apertura - No convocado No convocado Alianza Lima 2-0 Sport Boys Apertura - Suplente / 24′ Titular / 90′ Universitario 1-2 Alianza Lima Apertura - Titular / 78′ Titular / 74′ UTC 0-1 Alianza Lima Apertura - Titular / 88′ Suplente / 0′ Alianza Lima 2-0 Cusco FC Apertura No convocado Titular / 68′ Suplente / 19′ Sport Huancayo 2-1 Alianza Lima Apertura Suplente / 19′ Titular / 90′ Titular / 84′ Atlético Grau 1-2 Alianza Lima Apertura Titular / 22′ Titular / 76′ Suplente / 68′ Alianza Lima 2-0 Cienciano Apertura No convocado Titular / 88′ Titular / 88′ Alianza Atlético 0-1 Alianza Lima Apertura No convocado Suplente / 16′ Suplente / 0′ Alianza Lima 3-0 Cantolao Apertura Suplente / 12′ Titular / 90′ Suplente / 39′ Unión Comercio 1-3 Alianza Lima Apertura Titular / 74′ Suplente / 16′ Titular / 90′ Alianza Lima 3-0 Mannucci Apertura Suspendido por roja Titular / 90′ Suplente / 15′ Alianza Lima 2-0 César Vallejo Apertura Titular / 81′ Suplente / 0′ Suplente / 17′ Alianza Lima 2-1 Municipal Apertura Titular / 60′ Suplente / 0′ Suplente / 30′ Melgar 2-1 Alianza Lima Apertura Suplente / 0′ Titular / 90′ Suplente / 4′

El 'once' que usó 'Chicho' Salas con Cueva y Lavandeira como titulares ante Unión Comercio.

El último 'once' titular de Alianza Lima con Jairo Concha en el equipo (en el reciente partido ante Melgar).

El 'once' que usó 'Chicho' Salas ante Cienciano con Pablo Lavandeira como titular a inicios de abril.

