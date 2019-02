La última entrevista que Carlos 'Kukin' Flores le dio a un medio peruano

La mañana del domingo 17 de febrero el cuerpo de Carlos 'Kukin' Flores fue hallado sin vida en su casa en San Miguel. Todo el fútbol peruano lamenta el fallecimiento del jugador que le regaló a la Selección Peruana muchas alegrías.

En noviembre del 2018 Carlos 'Kukin' Flores habló por última vez con un medio peruano y fue precisamente con Depor. ¿Qué dijo el chalaco en esa conversación?

'' Kukin' recordó su paso por la selección con mucha melancolía y afirmó que ahora veía sus jugadas pasadas a través de internet. "La otra vez vi una entrevista de mi presentación como jugador del Aris Salónica de Grecia, en el 98. Me llené de nostalgia", aseguró el exfutbolista,

Kukin Flores y su opinión de la Selección Peruana, tras clasificación al Mundial, (Video: Depor / Foto: Archivo)

De la misma forma confesó que de joven no valoraba su trabajo como futbolista. "Yo no valoraba quién era o lo que pude haber mostrado. Hoy, que dejé el fútbol, me sorprendo. A donde voy, la gente me grita: “Kukín”. Todos con mucho respeto. Y me pregunto: ¿Tanto jugué al fútbol?, ¿tanto cariño me tiene el pueblo?", contó a Depor.





"El compromiso y la disciplina son importantes para llegar a un Mundial. Solo así iremos a todos. No es suficiente el talento", finalizó ' Kukin' aconsejando a las nuevas generaciones.