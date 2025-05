Para nadie es un secreto que Christian Cueva está buscando acercarse a su mejor nivel. Aunque aún le falta para ser el de antes, sus últimos partidos con Cienciano demuestran que ha encontrado la estabilidad que no tuvo en el 2024 y tiene toda la intención de reivindicación con el pueblo cusqueño. Carlos Desio, quien llegó luego de la salida de Cristian Díaz, ha sido clave en ese repunte del volante.

En medio de esto, durante las últimas dos semanas se han emitido partes de la entrevista que ‘Aladino’ le concedió al programa Enfocados, el cual es conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. En el extracto que se transmitió la noche del domingo, hubo un momento que generó muchos comentarios en redes sociales por lo polémico del asunto.

Sucede que hace unas semanas, Reimond Manco se refirió al nivel de Cueva y sus posibilidades de volver a ser convocado a la Selección Peruana, a propósito de los partidos de las Eliminatorias del mes que viene. Aunque destacó su presente en Cienciano, el ‘Rei’ afirmó que todavía no estaba al nivel que exige un proceso clasificatorio.

El volante del ‘Papá’ no fue ajeno a dichos comentarios y esperó el momento oportuno para dar sus descargos. Cuando Jefferson Farfán comenzó a hablar acerca de los ’10’ que tuvo la ‘Blanquirroja’, Cueva intervino y argumentó que en su pico de rendimiento fue capaz de ser determinante con goles y asistencias, especialmente en las Eliminatorias para Rusia 2018 y Qatar 2022.

“Yo tengo dos Eliminatorias jugadas, y en esas dos estoy arriba en asistencias y goles. La prensa deportiva no lo entiende. ¿Por qué la gente no piensa en eso? En dos Eliminatorias hice algo que me llena de orgullo, ese día que pasó el repechaje con la ‘Foca’ (ante Nueva Zelanda) yo lloré demasiado”, sostuvo.

Christian Cueva registra cuatro goles en la temporada 2025. (Foto: Cienciano)

Luego, Cueva no bajó el tono de sus declaraciones y fue directo al grano, haciendo alusión a la Sub-17 de la que Reimond Manco fue parte y consiguió la recordada clasificación al Mundial de Corea, allá en el lejano 2007. Según el nacido en Huamachuco, el ahora exfutbolistas sigue viviendo de eso y no ha pasado página.

“Ahí me di cuenta que estaba jugando con gente de otro nivel, ‘galácticos’ como se dice. Para que después, ahora que no estoy bien, me vengan a decir que no estoy preparado para la selección, que no estoy preparado para esto. El hombre se quedó con su Sub-17, la verdad que no entiendo”, agregó.

Para el jugador de Cienciano, Manco debe ser más agradecido con lo que le tocó vivir y no utilizarlo para criticar a los demás. Incluso, utilizó a James Rodríguez como ejemplo. “En la Sub-17, mira, está James Rodríguez, pero lo demostró en la Sub-17 y más arriba. Lo bueno que él tuvo (Manco) tiene que valorarlo y tratar de recordarlo bonito, no para echar mierda. No vale, no es, no es la manera”, añadió.

Reimond Manco jugó 6 partidos con la Selección Peruana en su carrera. (Foto: AFP)

Para cerrar el asunto, Christian Cueva reveló que en su momento le envió un mensaje a Reimond Manco, buscando aclarar el asunto y dejarlo zanjado. Sin embargo, el exjugador de clubes como Alianza Lima, Juan Aurich, León de Huánuco, UTC, entre otros, no le contestó. Para demostrarlo, ‘Aladino’ le enseñó las conversaciones a Jefferson Farfán.

“Es más, yo le he escrito. ¿De quién estoy hablando? Le escribo no solo para decir que soy más hombre. ¿Quién es? Reimond Manco. Mi hermano, yo nunca he tenido ningún problema contigo. Que hoy tengas un programa y empieces a hablar, no te da esa garantía. Te llamé, te escribí y nunca en tu vida me contestaste. Las cosas me las puedes decir personalmente”, sentenció.

Pero, ¿qué fue lo que exactamente dijo Manco? A finales de abril, justo cuando Cueva estaba volviendo de a pocos, Reimond dijo: “Para jugar en Cusco, donde es una ciudad de altura y ya está aclimatado, le alcanza para hacer este tipo de cosas (...) Pero para un nivel de selección como se está viendo en la Eliminatoria, creo que no le alcanza”, apuntó. Evidentemente esto no le cayó bien a ‘Aladino’.

Christian Cueva disputó el Mundial Rusia 2018 con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)