Desde Río de Janeiro, Perú vs. Brasil se medirán (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | AMÉRICA TV) por la semifinal de la Copa América 2021. El duelo entre ambas escuadras está previsto para que arranque a partir de las 6:00 p.m. en el estadio Olímpico Nilton Santos, el mismo escenario donde la ‘bicolor’ debutó precisamente frente a la ‘Canarinha’ para esta edición del torneo continental.

Para este duelo, Ricardo Gareca no podrá contar con una de sus piezas claves a lo largo de todo el certamen: André Carrillo. El atacante de Al-Hilal fue suspendido una fecha por la roja que vio en el duelo pasado contra Paraguay. Esto deja al ‘Tigre’ con pocas opciones para elegir su reemplazo en esa posición o buscar un nuevo esquema de juego.

Perú vs. Brasil: ¿cómo puedo ver América TV GO?

Sigue el Perú vs. Brasil por la Copa América, América TV pone a tu disposición su aplicativo para que sigas EN VIVO Y EN DIRECTO el choque por el pase a la final del certamen continental. Basta con descargar la app América TV GO desde tu smartphone. Además, si cuentas con DirecTV, podrás ver en su app DirecTV GO.

Perú vs. Brasil: ¿a qué hora es el partido?

Perú vs. Brasil: ¿cómo llegan los protagonistas?

La selección peruana consiguió un triunfo sufrido ante Paraguay en los cuartos de final. Luego de un empate 3-3 en los 90 minutos, la ‘Bicolor’ se impuso por 4-3 en la definición por penales. En la fase de grupos, la sufrió al perder en el debut 4-0, precisamente contra el ‘Scratch’, luego se mantuvo invicto hasta estas instancias.

El presente de Brasil es otro, uno donde todo es felicidad. Los de Tite, y comandados por Neymar, no saben lo que es perder en esta Copa América. Llevan cuatro triunfos y un solo empate ante Ecuador, choque en el que ya estaban clasificados. Además, marcaron once goles y solo recibieron dos.

Ambas escuadras repiten el ‘plato’ en esta edición de la Copa América, hecho que recordó el ‘Tigre’ en conferencia de prensa. “Han pasado dos años del partido del 2019. Han jugadores que han estado en ese momento que hoy no están. Brasil, lo mismo. Yo creo que son realidades o presentes diferentes a aquel momento. Por su supuesto, Brasil sigue siendo una selección muy poderosa. Su presente es muy bueno y creemos que nuestro presente ha mejorado. Estamos en condiciones de poder ir superándonos. Tengo fe que podemos hacer un buen partido”, sostuvo.

Y si Perú no podrá contar con Carrillo, la ‘Canarinha’ no tendrá a Gabriel Jesús, luego de que viera vio la tarjeta roja en el duelo ante Chile. Pese a esa baja, los brasileños se quedaron con el pase a la semifinal, hecho que fue reconocido por Neymar, al término del duelo del sábado. “Cada día que pasa vamos teniendo pruebas que nos ayudan a fortalecer y que nos permiten probar que podemos jugar bien en cualquier circunstancia, incluso con un jugador menos”, dijo.

Perú vs. Brasil: ¿dónde jugarán?





