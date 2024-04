Junior vs. Universitario de Deportes se ven las caras este martes 9 de abril por la fecha 2 del Grupo D de la Copa Libertadores 2024. El encuentro se disputará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, ubicado en la ciudad de Barranquilla. Ambos equipos ganaron en su debut copero, se ubican en la cima de su grupo y ahora buscarán una segunda victoria. A continuación, te contamos cómo llegan los dos conjuntos, a qué hora inicia y en qué canales se podrá ver el duelo en Sudamérica.

Universitario llega a este partido en un gran momento, pues venció a LDU de Quito en su estreno en la Libertadores y, además, se encuentra en los primeros lugares del Torneo Apertura 2024. Un detalle no menor es que hasta ahora no sabe lo que es perder un duelo en esta temporada: ganó siete compromisos y empató tres en el inicio de la Liga 1 Te Apuesto.

En su último partido, el equipo dirigido por Fabián Bustos venció por 1-0 a Alianza Atlético en el Estadio Monumental. El único tanto lo hizo Yuriel Celi, por la vía del penal, en el inicio de la segunda mitad. Pensando más en el duelo en Barranquilla, la ‘U’ no hizo un gran partido, pero consiguió un resultado positivo para llegar a los 24 puntos y mantenerse a solo uno del líder Sporting Cristal.

Respecto al once que saldría al campo del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, sería el siguiente: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Marco Saravia; Andy Polo, Rodrigo Ureña, Jorge Murrugarra (Jairo Concha), Martín Pérez Guedes, Segundo Portocarrero; Edison Flores y José Rivera. Universitario buscará vencer al ‘Tiburón’ y ser el único líder de su grupo en la Libertadores.

Junior, por su parte, llega a este partido tras caer por 4-1 ante América de Cali en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero (Cali), por la fecha 15 de la Liga BetPlay. El ‘Tiburón’ fue ampliamente superado y se quedó en el séptimo lugar con 24 puntos. Eso sí, en su debut copero venció por 3-1 a Botafogo en el Estadio Olimpico Nilton Santos (Río de Janeiro). Los goles del cuadro colombiano fueron anotados por Carlos Bacca (2) y Gabriel Fuentes.





¿A qué hora juegan Junior vs. Universitario?

Junior vs. Universitario se jugará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez el martes 9 de abril. El partido comenzará desde las 9:00 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el inicio del compromiso será a las 11:00 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia, el encuentro será a la 10:00 p.m.





¿En qué canales ver Junior vs. Universitario?

La transmisión del Junior vs. Universitario se podrá ver a través de las señales de ESPN y STAR Plus en Sudamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto más completo de todos, así como las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.





¿Dónde se jugará el Junior vs. Universitario?





