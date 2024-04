¡Partidazo! Universitario vs. Junior se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2024. El encuentro está programado para jugarse este martes 9 de abril desde las 9:00 de la noche (hora peruana y colombiana) y será transmitido a través de las señales de ESPN y STAR Plus en Sudamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Futbol Libre TV, señal pirata. La ‘U’ y el ‘Tiburón’ ganaron en su debut copero y van en busca de su segunda victoria. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso.

José Rivera fue el héroe de la ‘U’ en el estreno en la Copa Libertadores. (Video: Universitario)





Universitario vs. Junior: posibles alineaciones

Universitario: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Marco Saravia; Andy Polo, Rodrigo Ureña, Jorge Murrugarra, Martín Pérez Guedes, Segundo Portocarrero; Edison Flores, José Rivera.

Junior: Santiago Mele; Walmer Pacheco, Jermein Peña, Brayan Ceballos, Gabriel Fuentes; Didier Moreno, Víctor Cantillo; José Enamorado, Yimmi Chará, Deiber Caicedo; Carlos Bacca.