Desde el estadio Municipal El Alto, Sporting Cristal y Always Ready se ven las caras por el duelo de ida de la Fase 2 en la Copa Libertadores. El choque se jugará este martes 20 de febrero y será el debut de ambas escuadras en la edición 2024. Los ‘celestes’ llegan invictos en el plano local, mientras que los bolivianos recién debutaron el pasado viernes en la Copa de Bolivia. Entérate todos los detalles del partido.

Sporting Cristal ha tenido un buen inicio de temporada, en cuanto a cuota goleadora y rendimiento en el campo de juego. El cuadro celeste tiene a Martín Cauteruccio como principal figura goleadora, con 10 anotaciones en 4 partidos que disputó.

Por otro lado, de la mano de Enderson Moreira han encontrado solidez en ataque, aunque todavía necesitan ajustar detalles en la defensa. Otro de los nombres que resalta es la presencia de Santiago González, refuerzo argentino que ha aportado mucha movilidad por los extremos.

El Always Ready tuvo un arranque de temporada complicado a la llegada del Universitario Vinto el viernes, pues los rivales buscaron presionar el arco los más pronto posible, lo que le tomó un momento ajustarse, pero no hasta después de la desventaja que llegó a los 34 minutos. Afortunadamente logró descontar antes del descanso, y en adelante, con los cambios a lugar le quedó conformarse con el 1-1.

Always Ready no alcanzó al campeonato boliviano, pero si aseguró el 3° lugar de la tabla y clasificatorio a esta competencia, similar a un Sporting Cristal que a pesar de los esfuerzos se tuvo que conformar con el 3° lugar de la Liga 1, sin opción a pelear el título que se le escapó de las manos.

¿A qué hora inicia Sporting Cristal vs. Always Ready?

Si no quieres perderte ni un minuto del encuentro entre Sporting Cristal vs. Always Ready que se jugará este martes 20 por la Copa Libertadores, te proporcionamos los horarios para que puedas disfrutar de este emocionante choque. Es importante destacar que el inicio varía según el país en el que te encuentres. Por ejemplo, en Perú, Colombia y Ecuador comenzará a las 7:30 p.m., mientras que en Argentina, Chile y Uruguay será a las 9:30 p.m. En Venezuela y Bolivia, el choque será a las 8:30 p.m.

¿En qué canales de TV ver Sporting Cristal vs. Always Ready?

Este apasionante enfrentamiento entre Sporting Cristal vs. Always Ready estará disponible en canales oficiales de transmisión. ESPN y STAR Plus serán las plataformas que ofrecerán la cobertura EN VIVO y EN DIRECTO de este partido de la Copa Libertadores. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

¿En dónde jugarán Sporting Cristal vs. Always Ready?

El partido entre Sporting Cristal vs. Always Ready por la Fase 2 de la Copa Libertadores, se llevará a cabo en el Estadio Municipal El Alto. El recinto es reconocido como el segundo más alto del mundo, ya que posee 4150 metros de altitud. Será su primer partido internacional en su historia.





