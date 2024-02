Universitario vs. Melgar chocan EN VIVO y EN DIRECTO vía GOLPERU y Movistar por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Este compromiso está programado para el sábado 17 de febrero desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental, ubicado en el distrito de Ate. Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor.

Universitario llega a este partido después de vencer por 1-0 a Alianza Lima, en una edición más del clásico del fútbol peruano. Los ‘cremas’ aprovecharon la más clara ocasión que tuvieron y se quedaron con los tres puntos gracias a la anotación de Andy Polo. Los ‘blanquiazules’, por su parte, se quedaron en inferioridad numérica tras las expulsiones de Jiovany Ramos y Franco Saravia.

La ‘U’ marcha momentáneamente en la segunda casilla de la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2024, con puntaje perfecto luego de tres partidos disputados y tres triunfos cosechados. En cuanto a goles, los dirigidos por Fabián Bustos han marcado seis y no han recibido uno solo, lo cual habla de la solidez defensiva en su línea de tres.

Sebastián Britos, uno de los fichajes de la ‘U’ para la temporada de su centenario, se refirió al reto que se les viene este fin de semana ante Melgar. “Sabemos que el camino es largo y tenemos mucho por recorrer, hay que mantener los pies en la tierra, pues el fin de semana hay un partido importante ante Melgar”, sostuvo en diálogo con TV Perú Deportes.

Por otro lado, reveló los pormenores de cómo decidió venir al Perú y todo lo que significó para él alejarse de su familia. “Cuando me llamó Ferrari con Barreto les agradecí el interés, pero cuando lo hicieron estaba definiendo el torneo uruguayo y le pedí unos días para definir lo que me estaba jugando. No fue fácil alejarme de mi familia y mis seres queridos”, puntualizó.

Melgar, por su parte, llega a este partido después de empatar por 1-1 con Aurora de Bolivia, en el duelo correspondiente a la Fase 1 de la Copa Libertadores 2024. Lamentablemente para los intereses ‘rojinegros’, en el global perdieron por 2-1 y no consiguieron la clasificación a la Fase 2, dejando una gran decepción a su hinchada a nivel internacional.

En lo que respecta a la Liga 1 Te Apuesto 2024, el ‘Dominó’ suma un triunfo y dos derrotas luego de tres compromisos disputados. En su último partido venció por 1-0 a Alianza Atlético, con gol de Bernardo Cuesta desde el punto de penal. La permanencia de Pablo de Muner pende de un hilo y necesitan dar el golpe en el Estadio Monumental para cambiar la tónica de estas últimas semanas.

¿En qué canal ver Universitario vs. Melgar?

El partido entre Universitario y Melgar se jugará en el Estadio Monumental y será transmitido para todo el Perú a través de la señal de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 del servicio de Movistar, además de su servicio de streaming vía Movistar TV App. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Melgar?

El partido entre Universitario y Melgar está programado para este sábado 17 de febrero desde las 8:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 10:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 9:00 p.m., en México a las 7:00 p.m., mientras que en España a las 2:00 a.m. del domingo 18.

