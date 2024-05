Alianza Lima cayó por 3-2 ante Fluminense en Brasil y fue eliminado de las competencias internacionales, tras quedar en el cuarto lugar del Grupo A de la Copa Libertadores. Por un momento, parecía que la hazaña se iba a lograr (los blanquiazules ganaban por 2-1); sin embargo, el vigente campeón se recompuso y le dio la vuelta al marcador en el segundo tiempo. Tras la eliminación, el técnico Alejandro Restrepo aseguró que hay mucho dolor, sobre todo por la ilusión que tenía la hinchada y el equipo. Por otro lado, destacó que si se sigue compitiendo a este nivel, hay muchas posibilidades de ganar el Clausura e incluso conseguir el título nacional.

En conferencia de prensa, el entrenador colombiano señaló que solo tenía tres cosas para decir en este duro momento. “La primera, muchísimo dolor por la gente, porque Alianza tiene una hinchada espectacular, no sé cuántos acompañaron hoy, sé que no es fácil. Matute estuvo lleno en la Copa Libertadores e incluso en el campeonato local cuando ya no teníamos la ilusión de competir por el primer lugar, seguían llenando el Estadio Nacional. Me da mucho dolor porque sé lo ilusionados que estaban y creyeron hasta el final al igual que creía el grupo”, señaló al respecto.

En segundo lugar, el estratega de 42 años sostuvo que solo les queda pasar la página y prepararse para iniciar de la mejor manera el Torneo Clausura. “No nos podemos quedar ahora en esto. Cuando se gana en el fútbol hay que pasar la página rápido, no te puedes quedar celebrando, y cuando se pierde, menos. Hay que reevaluar, replantear, reconocer los errores, hay que mirar hacia adentro, para ver qué se hizo bien, que no. Hay que hacerlo como institución, como comando técnico y seguramente cada jugador lo va a hacer”.

Finalmente, Restrepo apuntó que el objetivo de Alianza Lima es ser campeón nacional a fin de año, así que hará todo lo posible para lograrlo. “Por último, sobre lo que viene, Alianza tiene que tener en la mira siempre ser campeón. Ahora queda un segundo semestre donde, sin jugar torneo internacional, tiene que enfocarse para ser el primero del Clausura y tener la posibilidad de jugar la final en Perú. Ojalá que pueda sostener actuaciones como estas, porque compitiendo así va a estar más cerca de ganar el título”, sentenció.





Los números de Alianza Lima en la Libertadores

Tras la caída en el Maracaná, el equipo de La Victoria ha alargado su mala racha y ahora tiene solo una victoria en sus últimos 41 partidos de Copa Libertadores. Además, ha caído en sus 19 compromisos disputados en tierras brasileñas. Pero eso no es todo: los blanquiazules han recibido al menos un gol en 33 de sus últimos 35 encuentros en la Copa.

Luego de seis fechas jugadas en 2024, el equipo de Alejandro Restrepo sumó cuatro puntos, producto de cuatro empates y dos derrotas. Así es, aunque este año se sintió que se pudo competir un poco más, los íntimos no pudieron ganar un solo partido en la fase de grupos. Además, anotaron cinco goles y recibieron siete anotaciones, siendo el más goleado del Grupo A.





¿Cuándo inicia el Torneo Clausura?

Luego de que Universitario de Deportes ganara el Torneo Apertura, la Liga 1 2024 entrará en un periodo de receso y los clubes peruanos deberán planificar su segundo semestre de la temporada. El parón se da debido a la Copa América de Estados Unidos, que se desarrollará hasta mediados de julio y donde la Selección Peruana participará y contará con algunos convocados de los equipos locales.

En ese sentido, considerando que el certamen continental iniciará el 20 de junio y finalizará el 14 de julio, lo más probable es que el Torneo Clausura empiece entre la segunda y tercera semana del séptimo mes del año. Así pues, los clubes contará con alrededor de un mes y medio para planificar todo lo concerniente a fichajes, movidas en el mercado de pases, posibles préstamos o salidas, y un realizar trabajo que los invite a mejorar.





