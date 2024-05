Se acabó el año internacional para Alianza Lima. Con el empate entre Cerro Porteño y Colo Colo, una victoria de los íntimos los metía en octavos de final de la Copa Libertadores, pero finalmente cayeron 3-2 ante Fluminense en el Maracaná. El equipo de Alejandro Restrepo nunca se replegó y fue al frente desde el primer minuto. De hecho, se pusieron adelante en el marcador en dos ocasiones. Sin embargo, los vigentes campeones del torneo sacaron a relucir su jerarquía y derrotaron a un conjunto blanquiazul que también tuvo opciones de empatarlo sobre el final, pero fallaron en la definición.

Alianza Lima llegó tocado al partido. Los dos empates en Matute ante el ‘Ciclón’ y el ‘Cacique’ en Copa Libertadores, que lo obligaron a definir su futuro copero frente a Fluminense, sumado a la goleada que recibieron en Cusco en la última jornada del Torneo Apertura, hicieron que los blanquiazules se jueguen el todo por el todo este miércoles en el Maracaná. Pese a que los íntimos buscaron siempre el triunfo y hacerle daño al ‘Flu’, no fue suficiente y se quedaron con las manos vacías en este primer semestre de la temporada .

Desatenciones defensivas

Tras irse al descanso con el 1-0 a favor y mostrarse muy ordenado, Alianza Lima tenía el objetivo de mantenerse de la misma manera en la parte complementaria, pero no fue así. En el inicio del segundo tiempo, un mal rechazo de Juan Pablo Freytes y un rebote que dejó Franco Saravia permitieron que Fluminense pueda empatar el partido. Pese a que los íntimos no se descompusieron y encontraron nuevamente la ventaja con un gol de Kevin Serna, los brasileños igualaron rápidamente con un inspirado Marcelo, que pudo superar fácilmente el bloque defensivo y sacar un remate que no contuvo el portero blanquiazul.

El tercer tanto de Fluminense también llegó de una desatención defensiva por parte de Carlos Zambrano. El ‘León’ venía haciendo un partido correcto, pero a 10 minutos del final perdió la marca de John Kennedy y el brasileño sacó un fuerte remate ante la salida de Franco Saravia. La participación de Alianza Lima en la presente edición de la Copa Libertadores fue buena a nivel defensivo, pero errores puntuales no le permitieron sumar más puntos que los hubiera puesto en una mejor posición en su grupo.

Alianza Lima perdió por 3-2 ante Fluminense en el Maracaná. (Foto: AFP)

Cambios tardíos

Alianza Lima hizo un gran desgaste durante todo el partido y el equipo necesitaba jugadores frescos que puedan sostener el ritmo con el que venían jugando. Sin embargo, Alejandro Restrepo recién echó mano del banco de los suplentes a los 77 minutos con el ingreso de Hernán Barcos por un extenuado Cecilio Waterman e hizo dos modificaciones más, luego del tercer gol de Fluminense, cuando entraron Jeriel De Santis y Víctor Guzmán para buscar el empate en los últimos minutos.

El técnico colombiano falló en el ‘timing’ para realizar los cambios en el momento correcto, cuando el partido se lo pedía, y movió su equipo cuando ya estaba con el marcador en contra. Por otro lado, esto también es una muestra de la poca confianza que tiene a algunos jugadores que no han mostrado un buen nivel en lo que va de la temporada y, seguramente, pedirá algunos refuerzos para el Torneo Clausura.

Goles errados sobre el final

Un problema recurrente en Alianza Lima y que le ha costado puntos importantes. Nuevamente, Jeriel De Santis volvió a ser protagonista de una clara acción de gol que pudo significar el empate para los blanquiazules en tiempo añadido. Tal y como sucedió frente a Cerro Porteño en Asunción y Colo Colo en Santiago, donde el delantero desperdició inmejorables ocasiones, le volvió a pasar en el Maracaná. El venezolano falló una ocasión al no poder conectar bien de cabeza y alargó su mal momento.

Por otro lado, Cecilio Waterman tampoco ha sido una solución en ataque a nivel internacional . El delantero panameño corre, presiona y lucha las pelotas, pero cerró su participación en Copa Libertadores sin anotar ni un solo gol con camiseta blanquiazul, a diferencia del Torneo Apertura donde hizo cinco tantos. Además, tuvo ocasiones que también desperdició en los partidos que jugó en el torneo. La zona ofensiva es un punto que quedó en debe en el cuadro íntimo y que debe ajustar si quiere pelear el campeonato nacional.





