La ‘Joya’ fue el jugador más determinante dentro del campo y parece ser que no es novedad rendir a ese nivel de la mano de Fossati. El uruguayo encontró la forma de sacar lo mejor del jugador en la bicolor, algo que no pudo hacer Juan Reynoso en su momento. Con el ‘Cabezón’ al frente del timonel, Polo tuvo rendimientos irregulares, donde su función era distinta y cumplía otro papel. En cambio, con el ‘Flaco’ existe una especie de conexión dentro del campo que ya se vio en Universitario de Deportes el año pasado, cuando salieron campeones nacionales. ¿Qué cambió y por qué?

Dos técnicos, dos diferentes desempeños

El 2023 fue un año de contradicciones para Polo. Con Universitario, el atacante de 29 años fue uno de los jugadores determinantes del equipo, siendo pieza clave en cada encuentro del campeonato local, sumando con asistencias y pases precisos que devenían luego en goles. Esa temporada hizo 14 pases gol, pero un detalle importante aquí es que de esa cantidad, 12 fueron bajo la dirección de Jorge Fossati . El uruguayo dotó al delantero de confianza, la misma que le devolvía en cada jugada en los partidos de esa campaña.

Su velocidad, agilidad para encarar y recuperar el balón lo hicieron acreedor a ser llamado por Reynoso para las Eliminatorias al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, las cuales arrancaron en setiembre del 2023. No obstante, grande fue la sorpresa cuando no se vio la versión mejorada de Polo con la blanquirroja; incluso, se llegó a criticar su designación, al no desempeñarse de la misma manera que como lo hacía con los cremas.

CAMPAÑA 2023 FOSSATI REYNOSO Partidos 36 6 Goles 1 - Asistencias 12 - Minutos en campo 3,075′ 339′

Si nos vamos a los números, con Reynoso, Polo jugó seis encuentros: dos amistosos y cuatro por las clasificatorias sudamericanas. De los últimos cuatro, llegó a tener un promedio de 56 minutos en campo (arrancó en todos de titular), un promedio de 15.8 toques por duelo, así como el 69% de pases completados, solo el 38% de duelos ganados y cinco posesiones perdidas. Las estadísticas, sumado al rendimiento, generaron críticas hacia el jugador, aunque a nivel de clubes, los resultados eran otros, para alegría del hincha crema.

Con Fossati al mando, Polo fue diferente. Tuvo un total de 36 partidos jugados (incluyendo nueve por Copa Sudamericana), un gol en el Apertura ante Atlético Grau, 12 pases gol (tres de ellos frente a rivales internacionales) y, especialmente, la titularidad ganada con más de 3,075 minutos en campo (solo ante Unión Comercio, por la fecha 4 del Clausura, jugó 12′). Si nos enfocamos solo en el campeonato local, tenía como promedio un 80% de pases completados, además de 60 toques por cotejo y 2.5 pases claves cada jornada.

Fossati en la Videna

Más allá de si se trataba de un sistema de trabajo distinto o un trato más profesional o familiar, lo cierto es que lo que se vio de Polo ante Nicaragua fue satisfactorio. El jugador fue protagonista, aunque los goles no hayan sido firmados por él. Desde el arranque del amistoso hasta el minuto 73′ (cuando ingresó Luis Advíncula en su lugar), aportó con la posesión de balón, ganando tres de cuatro duelos, sumando dos entradas y una intercepción. Además, permitió dar profundidad al equipo, dominando toda la banda derecha.

¿Qué se trabajó en la Videna para ver la mejor de Polo en el campo? Un punto crucial aquí fue la confianza que le dio Fossati al futbolista. El conocimiento de su potencial (tras dirigirlo en Universitario) le permitió al DT darle el ‘espaldarazo’ para sacar a flote su talento, pero ¿cómo? Además del trabajo físico y táctico, se planificó la estrategia en un esquema de juego que Andy ya conocía y que sigue aplicando en su club con Fabián Bustos. Tener ese modelo de juego, ensayándolo con sus nuevos compañeros, permitió ver los resultados.

Los números de Andy Polo en el Perú vs. Nicaragua, bajo la dirección de Jorge Fossati. (Foto: SofaScore)

Y, si bien para muchos de los convocados el sistema 3-5-2 no les resulta tan familiar, el contar con jugadores que sí lo sepan -incluso, lo dominen- hace que también se realce su confianza y asuman cierto rol de liderazgo , no solo para ensayar ciertas jugadas en los entrenamientos, también para que tomen la iniciativa en el partido y sean los artífices de la jugada. Por ejemplo, de los que marcaron los goles ante Nicaragua, solo Lapadula aplicó ese esquema con Cagliari (a inicios de año), mientras que Grimaldo no; pese a ello, este último supo leer la jugada con Polo y así estar atento para dar el toque final en el primer tanto del amistoso en Matute.

Eso sí, su cambio a la mitad del segundo tiempo va más allá de solo un tema táctico. Fossati sabe que lo necesita activo y presto para el segundo amistoso frente a República Dominicana, que se juega este martes 26 en el Monumental. Si bien el DT fue enfático al señalar que su objetivo para estos encuentros es ver cómo los jugadores asimilan su idea de juego, por lo que rotará a todos los que pueda, también es un hecho que no dejará de lado el aspecto ofensivo, por lo que tocará ver si va Polo desde el arranque o Advíncula, quien ha demostrado ser crucial para Boca Juniors en lo ofensivo.

¿Le salió competencia a Luis Advíncula?

Luis Advíncula es otro de los elementos con los que dispondrá Fossati para desplegar el 3-5-2 y generar resultados importantes. El ‘Rayo’ no solo juega como lateral derecho en Boca Juniors, también ha desempeñado roles como interior por derecha, así como de extremo, generando ocasiones claves, tanto en los torneos argentinos como a nivel internacional (así lo hizo en la edición pasada de la Copa Libertadores). Esto le da la posibilidad al DT uruguayo que pueda alternar con Polo.

Por ejemplo, de los 40 partidos que jugó ‘Bolt’ con Boca el año pasado, en 25 de ellos jugó como lateral (marcando en tres ocasiones y asistiendo en una), en 13 como extremo (así sumó otro tanto y tres pases gol) y en dos como interior. Para esta temporada, de los 11 cotejos que ha disputado, ocho fueron de lateral y tres como interior. Con estos números, es evidente que la competencia por obtener el puesto en la banda derecha se intensificará y, para beneficio de la Selección Peruana, esto mejorará el desempeño de quienes ocupen la titularidad.

Luis Advíncula, por las características ofensivas demostradas en Boca Juniors, sería la competencia directa con Andy Polo en el puesto. (Foto: Getty Images)

Próximo partido de la Selección Peruana

Luego del triunfo por 2-0 sobre Nicaragua, la Selección Peruana volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a República Dominicana por un nuevo amistoso internacional. Dicho partido está programado para el martes 26 de marzo desde las 8:30 p.m., se disputará en el Estadio Monumental y será transmitido por las señales de ATV, América TV y Movistar Deportes, además de sus versiones digitales como América TV GO y Movistar TV App.

De esta manera, la ‘Blanquirroja’ cerrará momentáneamente sus duelos de preparación hasta la fecha FIFA de junio, donde enfrentará a dos rivales aún por conocer. En total serán cuatro los partidos que sumará Jorge Fossati al mando de la ‘Bicolor’, previo a su estreno oficial en la Copa América de Estados Unidos. En este certamen integramos el Grupo A junto a Argentina, Chile y Concacaf 5 (Canadá o Trinidad y Tobago).





