Alianza Lima tendrá una semana muy intensa pensando en la Copa Libertadores y era necesario que se queden con los tres puntos frente a la Academia Cantolao, no solo para mantener su invito en el estadio Alejandro, sino también para sostener el liderato del Torneo Apertura. Por ello, tras el pitazo final, Guillermo Salas analizó el rendimiento de sus dirigidos y previo al duelo frente a Libertad, valorando especialmente el trabajo de Aldair Rodríguez.

Debido a que Gino Peruzzi recién estaba recuperado tras estar más de un mes sin jugar, Edinson Chávez seguía con molestias físicas y Carlos Montoya no estaba descartado, el delantero de 28 años tuvo que jugar de lateral derecho frente al ‘Delfín’. A pesar de ser una posición novedosa para él, rindió con creces y cerró su zona con mucho empeño, algo que fue muy bien valorado por ‘Chicho’.

“Estos tres puntos logrados en casa nos fortalecen y nos da la inyección anímica para seguir peleando en todos los partidos. Estoy contento con el desempeño de Aldair Rodríguez por disputar en una posición que no es la de él. Seguimos trabajando y pensando en el partido de Copa Libertadores”, señaló el director técnico de 48 años.

Otro de los temas en cuestión fue el nivel futbolístico que viene mostrando Christian Cueva, quien ante Cantolao recién sumó su cuarto partido con Alianza Lima –ninguno completo– y todavía no ha dado luces de su mejor versión. Salas reveló que ‘Aladino’ no ha estado entrenando con normalidad debido a una inflamación en su rodilla, pero espera que poco a poco pueda estar apto para darle más minutos al club de La Victoria.

“Christian Cueva no ha podido entrenar al 100% por la inflamación en la rodilla. No ha podido entrenar al máximo. El partido se dio para que pueda jugar unos minutos y lo hizo muy bien. Va a ir mejorando su rendimiento futbolístico”, comentó.

“Estamos en buen camino. Vamos a seguir mejorando estoy seguro. Algunos se están recuperando y cuesta armar un once. No todas las semanas contamos con el mismo 11, pero la competencia empieza desde dentro y todos lo están haciendo muy bien. Juegue quién juegue, el equipo no pierde su rendimiento”, añadió.

Finalmente, Guillermo Salas fue cuestionado por el próximo reto ‘íntimo’ de cara a la Copa Libertadores, donde enfrentarán a Libertad de Paraguay por la fecha 2 del Grupo G. “Vamos a ir a buscar el partido contra Libertad en Paraguay. Sabemos que si vamos a buscar el empate lo terminaremos perdiendo”, puntualizó.

Guillermo Salas está mentalizo con sumar de a tres en Paraguay ante Libertad. (Foto: Liga 1)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de esta victoria sobre Cantolao por la fecha 12 del Torneo Apertura, Alianza Lima volverá a jugar la próxima semana cuando visite a Libertad por la jornada 2 del Grupo G de la Copa Libertadores 2023. Este compromiso está programado para el jueves 20 de abril desde las 9:00 p.m. y se disputará en el estadio Tigo La Huerta, ubicado en Asunción.

Clasificar a la siguiente ronda del certamen continental es uno los principales objetivos que se trazó la directiva ‘blanquiazul’ a comienzos de la presente temporada, por lo que será fundamental que puedan robar puntos en territorio paraguayo. Recordemos que Atlético Mineiro y Athletico Paranaense son los otros dos clubes que comparten el grupo con los ‘Íntimos’.





