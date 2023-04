Según datos de la Liga Profesional de Fútbol (LFP), Universitario es el equipo que más hinchas llevó al estadio hasta la fecha 10 del Torneo Apertura 2023. Los cremas metieron 169 691 personas al Monumental en apenas cuatro partidos disputados como local, superando incluso las estadísticas de Alianza Lima, que hasta la misma jornada llevó 85 558 hinchas a Matute. Claro, la diferencia está en que el cuadro blanquiazul solo tuvo tres partidos de local y tiene pendiente el duelo contra César Vallejo a la espera de la reprogramación. ¿Pero qué no va a cambiar? Pues, así al club íntimo le falte un partido en casa, no va a superar (al menos hasta ahora) a la ‘U’ en cantidad de asistencia.

¿Por qué Universitario experimenta este fenómeno?, ¿a qué se debe la alta congruencia de hinchas cada semana aun cuando el equipo lleva 9 años sin campeonar? Los especialistas aseguran que gran parte de ese éxito responde al plano deportivo; es decir, si al equipo le va bien y obtiene resultados satisfactorios en los torneos que participa, el hincha acudirá en masa al estadio. Y eso resulta más que evidente, porque la ‘U’ pelea el Apertura y lidera su grupo en la Sudamericana; es decir, ha encontrado una razón, desde lo deportivo, para acercar al hincha al Monumental y, por consiguiente, conseguir una bonanza en taquilla, que va a camino a superar la barrera de los 20 millones de soles.

No obstante, encasillarse únicamente en esa respuesta sería mezquino. Y es que Universitario no solo ha tenido éxito en lo deportivo, también ha sabido crear toda una experiencia alrededor de su casa, el Monumental, un destino que parecía lejano y hoy se ha convertido en un centro de peregrinaje, donde los hinchas de todo el Perú identificados con los colores cremas acuden cada semana para encontrarse con los suyos y dejar la garganta en la tribuna. Llámale fe, religión, amor o lo que sea, ya no es un impedimento para ir el templo de Ate comerse dos o tres horas de horrible tráfico limeño en la Javier Prado ni arriesgarse a la constante inseguridad que amenaza un viernes, sábado o domingo por la noche. Ahora, hay buses con paradero final en el estadio que el propio club, en coordinación con la ATU, dispuso para sus propios hinchas.

Y eso es solo el principio, porque lo que viene después es un espectáculo particular. El ambiente dentro del estadio, la música a todo volumen por los altoparlantes, el olor y sabor de la comida en oriente y occidente, el show de luces que iluminan cada rincón de la cancha, los homenajes a los ídolos de siempre, los fuegos artificiales cuando el equipo sale al campo y el partido en sí mismo. Desde que uno pisa el Monumental, la atmósfera es otra, se pierde la noción del tiempo, la mente se pone en blanco, se olvidan los problemas, se evaporan las preocupaciones y solo existe aquello que los ojos pueden ver. No hay nada más después de eso: al frente están la ‘U’ y su rival.

Ir al Monumental es una experiencia y tiene sentido desde el punto de vista comercial. El área de marketing de Universitario ha sabido diseñar una estrategia acorde a la idiosincrasia del hincha crema. “Cada estrategia es distinta para cada club, cada región o cada ciudad. Nosotros podemos diversificar. Por ejemplo, la estrategia en Arequipa es distinta, en Cusco, en Trujillo también. Cada hincha tiene una particularidad y los clubes debemos saber explotarlas y afrontarlas”, sostiene Carlos Eldredge, exjefe de marketing de Melgar y socio fundador de la Asociación Peruana de Marketing Deportivo.

Y tiene sentido, porque ver un partido de Universitario ahora es una experiencia completa, un combo que ofrece un antes, durante y después cada fin de semana. Sea por la razón que fuere, el buen momento deportivo y comercial de la ‘U’ debe servir como un punto de inicio para que el club crezca y fortalezca su propia marca. Allí está el secreto y a la vez el desafío. Acercar a esos más de 40 mil hinchas al Monumental justo ahora, cuando el equipo no gana nada hace nueve años y la nostalgia se apodera del corazón, ha sido un éxito que nunca se vio venir. Que la familia siga yendo al estadio y que no sorprenda en un futuro cercano ver a la ‘U’ por encima de Alianza Lima en ingreso por taquilla.

