Posiblemente Alianza Lima mostró su peor cara en lo que va de la temporada y no pudo con Atlético Mineiro en Belo Horizonte, cayendo por 2-0 gracias al doblete de Igor Gomes. Los ‘Íntimos’ fueron ampliamente superados y eso les invita a replantear muchas cosas pensando en lo que se les viene en la Copa Libertadores, tal como lo analizó Henry Quinteros luego de lo sucedido en Brasil. Para el excapitán ‘blanquiazul’, los de Guillermo Salas esperaron demasiado tiempo en su campo y eso les terminó costando a lo largo del encuentro.

El ‘Pato’ conversó con Ovación y se refirió al rendimiento de los victorianos en el estadio Raimundo Sampaio. Según su óptica, el haber tenido un planteamiento muy defensivo fue muy contraproducente para Alianza Lima, debido a que no les permitió estar cerca del arco rival, ni siquiera para poder sostener la presión en el centro del campo e hilvanar más de cuatro pases seguidos.

“Pensábamos que iba a ser un partido más vistoso, de más juego para Alianza. Si vemos las estadísticas Alianza no tuvo ni un remate directo al arco. Creo que Alianza esperó más de lo que tenía que esperar, aguantó hasta los 60 minutos pero creo que la intención de Alianza era esperar al rival y salir al contragolpe pero no le dio resultado, esperó mucho en su campo y cuando buscaban salir no podían dar cuatro pases seguidos”, manifestó Quinteros.

Asimismo, el exmediocampista consideró que, a pesar de que en gran parte del compromiso hicieron un gran trabajo defensivo, los de ‘Chicho’ no supieron cómo contragolpear a Atlético Mineiro. La fórmula que usaron en Paraguay ante Libertad, con Bryan Reyna y Aldair Rodríguez por las bandas, esta vez no funcionó.

“En el esquema táctico era prácticamente lo mismo que ha venido haciendo y de repente buscar salir rápido con Reyna y Aldair Rodríguez. Si defiendes bien, pero no contragolpeas bien, iba a ser un ataque y defensa como se vio”, apuntó.

Para Quinteros Alianza Lima tuvo un plan demasiado defensivo para lo que pedía el partido. Incluso, después del 1-0 esperó que el equipo saliera un poco más o sea más propositivo, algo que no pasó debido a la imprecisión de los volantes. Cuando recuperaban el esférico en el centro del campo, lo perdían muy rápido y eso facilitaba el trabajo de Atlético Mineiro.

“Creo que Alianza fue muy defensivo, el equipo se tiró muy atrás. Es el mismo equipo que ha venido jugando pero se tiró más atrás. Después del primer gol Alianza salió un poco más pero no pudo jugar, estuvo impreciso en los pases. Ballón recuperaba pero la perdían muy rápido, el que más intentó fue Reyna”, puntualizó.

Alianza Lima solo tuvo un remate al arco de Atlético Mineiro. (Foto: Douglas Magno / AFP)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de esta derrota en Brasil, Alianza Lima volverá a jugar este fin de semana cuando reciba a Carlos A. Mannucci por la décima quinta jornada del Torneo Apertura 2023. El partido está programado para este domingo 7 de mayo desde las 8:00 p.m. y se disputará en el estadio Alejandro Villanueva, ubicado en el distrito de La Victoria.

En lo que respecta a la Copa Libertadores, los ‘blanquiazules’ todavía jugarán dentro de unas semanas, cuando les toque enfrentar a Libertad el martes 23 de mayo desde las 9:00 p.m., también en el recinto victoriano. Este duelo será clave para la ‘Chichoneta’, pues están obligados a ganar en casa para mantener intactas sus chances de pelear el pase a los octavos de final.





