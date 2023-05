Pero hoy, tres años después de aquel anuncio y de la expectativa creada a su alrededor, el muchacho que nos ilusionó con la posibilidad de tener al primer peruano defendiendo los colores del poderoso Manchester City vive un presente totalmente lejano al que soñó. Cumplirá 20 años el 5 de mayo, lleva dos temporadas intentando la gran hazaña y hasta el momento no ha logrado brillar como hubiese querido . Ni siquiera el Lommel SK, equipo de la Segunda División de Bélgica que lo recibió con los brazos abiertos y con el que tiene contrato hasta junio próximo, fue el trampolín ideal para dar el gran salto hacia la Premier League. Sin continuidad, protagonismo ni acción, Kluiverth quedó relegado a la suplencia en su equipo y actualmente su lucha está en no formar parte de la estadística de jugadores nacionales que no pudieron hacerla en Europa.

¿Por qué Kluiverth no pudo mostrar en el ‘viejo continente’ lo que vimos en Alianza Lima? ¿por qué el City Group Football vio una oportunidad de negocio con su compra? ¿por qué nos cuesta tanto exportar, mantener y destacar nuestros talentos en la élite? Quizá, encontrar una respuesta puede ser igual de titánica como darle solución a todos los problemas del fútbol peruano. El tema va más allá, es complejo, estructural, histórico y se necesita de todos para cambiar el panorama. Pero reflexionar en torno a ello es un ejercicio necesario, porque ayuda a mostrar la realidad que no se ve en un partido de 90 minutos.

Entre el abismo y la esperanza

El crecimiento de Kluiverth como futbolista fue meteórico. A los 15 años jugó el Sudamericano Sub 17 del 2019 que casi nos devuelve al Mundial y a los 16 debutó en Alianza Lima bajo el mando de Pablo Bengoechea. Un año después firmó su contrato con el City Football Group y al cumplir la mayoría de edad ya estaba viajando a Europa para tener su primera experiencia en el extranjero. ”Ir al City es algo demasiado grande en mi carrera, estoy feliz de que se haya fijado en mí. Es un club con unos jugadores, un técnico y una afición extraordinarios”, decía en su momento Aguilar con la ilusión de todo chico a esa edad.

Lo que veíamos de él en el campo era suficiente para convencerse de sus habilidades. Buena técnica con el balón, posicionamiento dentro de la cancha y coberturas acertadas. Su mejor performance la tuvo en el Sudamericano de la categoría y eso convenció a Alianza Lima, que antes del torneo ya había tenido un primer contacto con él. De inmediato, el club envió a su área de reclutamiento para incluirlo entre sus filas. César Cueto y Jaime Duarte conversaron con Virgilio Alzamora, quien en ese entonces era su representante, y convencieron al pequeño Kluiverth, cuyo hinchaje blanquiazul hizo que su adaptación fuese más fácil. No jugó en las inferiores ni conoció a sus compañeros de la Sub 16; al contrario, fue de frente a entrenar con la reserva. Y Bengoechea le dio la oportunidad de mostrarse el 2 de noviembre del 2019, cuando debutó en el empate 1-1 ante Alianza Universidad con solo 16 años.

No es un atleta por la banda derecha que hace el esfuerzo físico de ir y venir como si fuese un avión; pero Kluiverth mantiene el equilibrio en su zona y el orden defensivo. Lo que vino después de su debut profesional fue una sorpresa para el propio jugador. Los scouts del Manchester City lo vieron en el Sudamericano y quedaron impresionados con su juego. Rápidamente, concluyeron que era una joya en bruto, un jugador con proyección y madurez que necesitaba rodaje fuera de sus fronteras para convertirse en el ídolo de su generación. Le ofrecieron el contrato y la cifra por su compra, y el jugador aceptó. Alianza no le puso trabas y también accedió. Kluiverth firmó y viajó a Inglaterra tras cumplir 18, en plena pandemia del coronavirus y con las maletas llenas de objetivos a largo plazo por cumplir. El sacrificio y el esfuerzo habían valido la pena.

En Europa la cosa cambió. Antes de lo que pudo ser su destino final, el Manchester City, Kluiverth fue cedido al Lommel SK para desarrollarse en lo físico y lo futbolístico. Dio el primer paso, que fue salir del extranjero a temprana edad; pero eso no es suficiente para nuestros jugadores. Hay que dar más, quizá el doble o triple de lo que vienes dando. El sacrificio y el esfuerzo no alcanzan; sino que ambos deben ir de la mano de la disciplina y la resiliencia para crearse un camino lejos de casa. Kluiverth pasó dos años en Bélgica, buscando abrirse paso entre lo desconocido y el desinterés, jugando apenas siete partidos con su equipo actual e intentando derrumbar esa barrera ideológica con la que varios compatriotas chocaron y rebotaron antes de él. No es fácil para un chico de casi 20 años convertirse en hombre. ¿Acaso algo es fácil en esta vida?

Y Kluiverth permanece en ese trance, en ese péndulo entre dos escenarios: convertirse en parte de la estadística de peruanos que no destacaron en Europa o continuar con su aventura en el exterior buscando otros destinos. Su vínculo con Lommel SK vence en junio próximo; pero todavía tiene contrato con el City Group Football hasta 2025. Sus próximos pasos dependerán únicamente de él. El ídolo invisible necesita volverse visible otra vez.

