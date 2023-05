El delantero brasileño de 29 años no ha tenido la misma suerte que su compatriota Ignacio y no viene pasando por un buen momento. El ‘9′ solo ha marcado tres goles en 14 compromisos con los celestes y la paciencia de los hinchas empieza a acabarse, sobre todo luego de fallarse el descuento ante los cremas. Cerca del final, un cabezazo de Otoya dentro del área hizo que el balón le quedara a Brenner para el 2-1; sin embargo, el atacante no tuvo buen control y mandó el balón al poste.

Su rendimiento no ha sido el mejor en estos partidos, y la poca efectividad debajo del arco es una ‘cruz’ que carga el brasileño. No solo eso, tampoco ha demostrado estar en su mejor estado físico, lo que le resta puntos a la hora de encontrar espacios, picar hacia el vacío o definir dentro del área. Pero el presente de Marlos solo ratifica una cosa: Cristal sigue teniendo una deuda con los delanteros extranjeros.

Si bien falta mucho para acabar la temporada, la dirigencia ya empieza a buscar otras opciones ante la falta de eficacia del ‘9′. Y a propósito de Brenner Marlos, en Depor quisimos hacer un repaso de cómo les fue a los otros delanteros extranjeros que pasaron por tienda rimense. Y es que en los últimos años, no han podido llenar ese vacío que dejó Emanuel Herrera.

La deuda del ‘9′

Desde que se fue Emanuel Herrera en 2021, Cristal no ha vuelto a tener un delantero de afuera que marque la diferencia. Los 40 goles del 2018 o los 20 del 2020 siguen estando lejos para los delanteros que llegaron a La Florida. En total, en tres temporadas, la ‘Maquinaria’ convirtió 70 ‘dianas’ y 18 asistencias en 93 encuentros. Tras ello, pasaron Marcos Riquelme, John Jairo Mosquera y Joffre Escobar, ninguno se consolidó, ni llenó las expectativas y todos se fueron por la puerta falsa.

Marcos Riquelme

El primer escogido para reemplazar a Herrera fue su compatriota Marcos Riquelme, quien venía de una gran temporada en Bolívar de Bolivia, donde marcó 20 goles. La expectativa era alta en el cuadro que dirigía Roberto Mosquera, pero el atacante solo pudo anotar siete goles y dar tres asistencias en 27 partidos. Estuvo lejos de su producción en el país altiplánico, por si fuera poco, las lesiones lo marginaron de varios encuentros.

Tras dejar Cristal a final de temporada. Riquelme pidió disculpas a la afición por no colmar las expectativas. “Me voy con un sabor amargo por no haber podido defenderte como tenía que ser. Solo quiero agradecer a toda la gente que a pesar de mis momentos difíciles siempre estuvo cerca mío para levantarme”, escribió en redes sociales.

Marcos Riquelme durante su paso por Cristal en 2021. (Foto: Liga 1)

John Jairo Mosquera

Con la deuda de Riquelme, Cristal intentó buscar otro delantero con mayor jerarquía y la temporada pasada apostó por el colombiano John Jairo Mosquera, que venía de jugar en el Guabirá de Bolivia. Allí, el ‘cafetero’ había marcado nueve goles en 15 partidos y llegaba con un cartel importante de haber jugado en Europa. Su fichaje fue un pedido expreso de Roberto Mosquera, por lo que gozó de su confianza.

Sin embargo, ni bien llegó a La Florida, empezaron los problemas. Jhon Jairo Mosquera llegó con problemas físicos y nunca estuvo al 100%. Nunca pudo completar los 90′ de un partido y solo fue titular en un solo encuentro. Además, en el campo, se le notaba fuera de forma, lento, lo que colmó la paciencia de los dirigentes. Cinco meses después, se le rescindió su contrato.

Lo peor es que John Jairo Mosquera se fue de Cristal disputando solo seis partidos en total (cuatro en Liga 1 y dos en Libertadores) y con el triste registro de no haber marcado gol, mucho menos asistencia.

John Jairo Mosquera durante su etapa en Cristal, en 2022. (Difusión)

Joffre Escobar

Esa misma temporada, 2022, y tras el fracaso de Mosquera, la dirigencia rimense buscó un ‘9′ de emergencia para terminar al temporada. El escogido fue el ecuatoriano Joffre Escobar, que venía de marcar cuatro goles en 11 partidos con la San Martín en el Apertura.

Al delantero norteño, que llegó a préstamo desde Huachipato de Chile, le costó varias fechas estrenarse con Cristal, pero finalmente pudo romper su sequía en la fecha 7 del Clausura. Al final de la campaña, anotó cuatro goles en 18 encuentros, por lo que la dirigencia decidió no renovar su préstamo.

Joffre Escobar con Cristal la temporada pasada. (Agencias)





