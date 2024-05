En la última práctica de Alianza Lima, de cara al choque decisivo ante Colo Colo para pasar a octavos de la Copa Libertadores, una imagen en Matute graficó el alto grado de compromiso para esta noche, que puede ser memorable. Los trabajos habían terminado y cuando los ayudantes de campo se disponían a retirar conos y cintas, llamó la atención el diálogo fijo entre Carlos Zambrano y Alejandro Restrepo.

El ‘León’, para el director técnico, es sinónimo de solidez y orden desde la defensa. El pie firme y la voz de mando en una zona de la cancha donde no se permite fallar. Vehemencia, arrojo y pundonor son la tinta con la que se describen sus actuaciones. Pero ayer también hubo otro diálogo y este lo protagonizaron el ‘Bigote’ Rodríguez, Adrián Arregui y Juan Pablo Freytes. Hoy, la legión extranjera, también será un solo puño por la victoria.

Alianza Lima sin Gabriel Costa

Ayer, al final de los entrenamientos, mientras los jugadores que concentraban para el partido ante Colo Colo abordaban el bus que los trasladaría a la concentración en un hotel de Miraflores, Gabriel Costa se retiró del club manejando su vehículo y lo acompañaba Pablo Sabbag. No jugará ante su exequipo Colo Colo por la fecha 5 de la Copa Libertadores. ‘Gabi’ no está lesionado y su ausencia se debe a que con él se desarrolla un trabajo especial para tenerlo al cien por ciento. La última vez que jugó fue en el empate con Cerro Porteño y luego no fue llamado para el duelo ante Sport Huancayo por la Liga 1.

Gabriel Costa no fue considerado para el partido de Alianza Lima ante Colo Colo por Copa Libertadores. (Foto: Prensa AL)

Pablo Sabbag listo para volver

El equipo sumará pronto un ‘refuerzo’ poderoso para su ataque en la meta de salir campeón. Y se espera que así se acaben los problemas por la falta de gol para alegría de Alejandro Restrepo. Es que Pablo Sabbag estará listo para jugar en junio. Depor supo que el delantero en dos semanas habrá culminado el proceso para su recuperación a la operación de tobillo que se sometió en febrero por una lesión sufrida en la Copa Asia, con la selección de Siria.

En esta última etapa, el ‘9′ ya trota alrededor de la cancha y trabaja con el balón. Hace algunos días se le observó rematando al arco mientras corría alrededor del estadio en compañía de uno de los preparadores físicos con los que cuenta el plantel. El ‘Jeque’ pronto estará listo. Para cuando inicie el Torneo Clausura en julio, estará preparado y en caso se clasifique a octavos en la Copa Libertadores, la ayuda que dará el delantero de 26 años de edad será significativa.

Pablo Sabbag está en la etapa final de su recuperación y volverá pronto en Alianza Lima. | Foto: Club Alianza Lima

Kevin Serna está pedido

Por último, este diario pudo conocer que el futbolista Kevin Serna podría continuar su carrera en Europa. Clubes del ‘Viejo Continente’ están sondeando al delantero de Alianza Lima y existe gran interés en poder contratarlo. Uno de los mercados interesados es el alemán. Hace dos semanas el representante del futbolista, en diálogo exclusivo con Depor, confirmó que el jugador colombiano nacionalizado peruano había despertado interés de varios clubes en el exterior y que con el tiempo podrían concretarse.





