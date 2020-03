Clima tenso. Luis Aguiar mostró su incomodidad sobre la situación que vive Jean Deza en Alianza Lima. El volante uruguayo se mostró firme en las acciones que tomaría para corregir las indisciplinas de uno de sus compañeros, a quien considera que no es positivo para el grupo.

“No podemos sacar a piñazos a un compañero. Los grandes no tenemos mucho por hacer no voy a a ir a golpearlo y que el club me eche. Si tengo la autoridad, capaz que lo hago porque hay cosas que no sirven para el grupo. Todos podemos fallar 1 o 2 veces, pero no 3 o 4”, sostuvo el mediocampista blanquiazul.

Luis Aguiar también le respondió a sus críticos, dejando en claro que no abandonará Alianza Lima por el mal momento que se está atravesando en el año.

“Hoy todos somos horribles, somos malos, tenemos que irnos y dejar el club. Yo no me voy, yo me quedo”, finalizó el jugador uruguayo tras el partido de los ‘íntimos’ en la Copa Libertadores.

Alianza Lima y Racing Club se enfrentaron por la segunda fecha de la Copa Libertadores. El compromiso entre ambas escuadras no contó con presencia de público por disposición de las autoridades, las mismas que lo consideraron oportuno para evitar el contagio del coronavirus.

Por: Jesús Mestas

(Enviado especial a Argentina)

