Por cosas del destino, Alianza Lima tendrá que enfrentarse al vigente campeón de la Copa Libertadores en su debut en el torneo continental. El equipo de Alejandro Restrepo se ha estado preparando intensamente para el duelo ante Fluminense, y la hinchada ‘blanquiazul’ está ilusionada con hacer un buen papel a nivel internacional. A dos días del esperado encuentro en el Estadio Alejandro Villanueva, se conoció que ya se han agotado las entradas para las tribunas sur, norte y occidente central. Es decir, Matute será una caldera.

Inicia una nueva Copa Libertadores y, pese a que cayó en un grupo complicado, los hinchas ‘íntimos’ esperan que esta vez el equipo de sus amores pueda hacer un gran papel en el certamen internacional. En ese sentido, las entradas para el partido ante el ‘Flu’ ya volaron y solo quedan pocas para las tribunas oriente y occidente lateral, según pudo conocer Depor.

Cabe mencionar que será la segunda vez en la actual temporada en que Alianza Lima juegue en Matute, recinto deportivo que fue sancionado por lo que sucedió en la final de la Liga 1 Te Apuesto en 2023. La primera vez se dio en el amistoso ante Blooming, durante el parón de selecciones por fecha FIFA en marzo. En aquel encuentro, los ‘blanquiazules’ ganaron por 1-0 con gol de Kevin Serna.

Es importante recordar que, debido a los incidencias en la final de vuelta ante Universitario de Deportes, Alianza Lima no podrá disponer de Matute hasta finales de mayo del presente año. Eso sí, la sanción solo considera partidos de la Liga 1 Te Apuesto, Liga Femenina y divisiones menores, lo que significa que sí se podrá utilizar durante la Copa Libertadores.





Fluminense llega a Lima con algunas bajas

En las últimas horas se confirmó que Fluminense arribará a nuestro país con seis ausencias confirmadas y eso ya comienza a jugar a favor de los ‘blanquiazules’. En primera instancia, desde ya se sabía que Diego Barbosa y John Kennedy no iban a estar habilitados para este compromiso, pues ambos fueron expulsados en la vuelta de la Recopa Sudamericana frente a Liga de Quito.

Otro de los ausentes será Keno, una de las cartas bajo la manga de Fernando Diniz y principal revulsivo por la banda izquierda de Fluminense. En la parte defensiva el actual campeón continental tampoco podrá contar con Marlon, zaguero de 28 años que en la temporada pasada disputó un total de 20 partidos.

Finalmente, del mediocampo hacia adelante Fernando Diniz no tendrá a disposición a dos de los jugadores más destacados en la consecución de la Copa Libertadores 2023: Paulo Henrique Ganso y Germán Cano. El volante todavía está cumpliendo con los plazos de recuperación de su lesión muscular; mientras que el delantero tampoco viajará por lesión.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Fluminense?

Alianza Lima vs. Fluminense se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva el miércoles 3 de abril. El partido comenzará desde las 7:30 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el inicio del compromiso será a las 9:30 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia, el encuentro será a la 8:30 p.m.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Fluminense?

El partido Alianza Lima vs. Fluminense estará disponible para ver en ESPN y STAR Plus. En Argentina se podrá ver por la señal de Fox Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor tendrás una cobertura exhaustiva del evento, con los aspectos más destacados del encuentro.





