A pesar de haber vencido a Nacional de Paraguay por la Copa Libertadores, Alianza Lima no pudo sostener su racha de triunfos en la Liga 1 Te Apuesto y cayó por 3-1 a manos de Alianza Atlético, en el duelo correspondiente a la fecha 2 del Torneo Apertura. A puertas de un difícil partido frente a Boca Juniors, esta caída en el Estadio Mansiche genera muchas dudas sobre lo que será capaz de ofrecer el elenco blanquiazul ante los argentinos.

Ya en conferencia de prensa, Néstor Gorosito fue cuestionado sobre esto y claramente su respuesta no fue la más paciente. Ante la consulta de uno de los periodistas, el estratega de Alianza Lima solo atinó a decir lo siguiente: “No tengo una bola de cristal para saber lo que va a pasar. Si yo supiera lo que va a pasar, seguramente mal no me iría”.

Si bien en todo momento mantuvo un semblante tranquilo, se notó el sarcasmo de Gorosito al afrontar el diálogo con los medios de comunicación. Los ‘Íntimos’ no hicieron un buen partido ante los ‘Churres’ y, para colmo de males, los cambios no le respondieron a ‘Pipo’. Aunque la Liga 1 recién comienza, este tropiezo en Trujillo ha generado un remezón en tienda victoriana.

Néstor Gorosito tiene contrato con Alianza Lima por toda la temporada 2025. (Foto: GEC)

Por otra parte, el entrenador de 60 años analizó el trámite del compromiso y sostuvo que su equipo debió liquidar a Alianza Atlético cuando se mostró superior en el terreno de juego, específicamente en la primera mitad. “En el primer tiempo tuvimos para hacer más goles y no los hicimos. Después, en el segundo tiempo, ellos encuentran el empate enseguida y físicamente nos costó”, agregó.

En cuanto a lo que espera del encuentro con Boca Juniors –por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores–, Gorosito comentó que recibirán a los de Fernando Gago con la ilusión de sacar un buen resultado. “Nosotros tenemos la máxima ilusión, la misma que habíamos traído acá para ganar y seguir en la senda del triunfo que veníamos trayendo, son dos cosas completamente diferentes”, acotó.

Finalmente, ‘Pipo’ espera que no vuelva a pasar lo de este sábado ante Alianza Atlético, donde perdonaron más de la cuenta y terminaron pagándolo caro en el segundo tiempo. “Tenemos que mejorar principalmente cuando tenemos un equipo para liquidar, hay que liquidarlo y no darle vida. Lo atribuyo al cansancio y a la acumulación de partidos más todos los amistoso que venimos jugando, en algún momento sabemos que se va a sentir”, aseveró.

Alianza Lima no pudo sumar de a tres en su visita a Alianza Atlético. (Foto: Liga 1)

¿Cuándo jugarán Alianza Lima y Boca Juniors?

Luego de perder por 3-1 a manos de Alianza Atlético por la Liga 1 Te Apuesto, Alianza Lima quedará listo para recibir a Boca Juniors la próxima semana, por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025. Dicho compromiso está programado para el martes 18 de febrero desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.





