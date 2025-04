Siempre es bueno escuchar su voz de experiencia. Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima, opinó sobre el presente de los equipos peruanos, como Universitario de Deportes y Sporting Cristal, en la Copa Libertadores y reconoció que se está haciendo un buen papel internacionalmente. Sin embargo, también afirmó que es importante dar un paso más hacia adelante y consolidar ese momento con una clasificación a las siguientes etapas del torneo.

“Ya no es el Perú que salía a defenderse o salía a ratonear, los equipos salen a ganar y creo que lo están haciendo de la mejor manera. Esperemos que sigamos así porque es bueno para el Perú y no nos quedemos en solo ganar partidos, sino clasificar a octavos, cuartos y si Dios quiere, a una final”, expresó el ‘Depredador’ en entrevista con Latina.

Guerrero destacó la última jornada que tuvieron los equipos peruanos en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, donde todos sumaron puntos y algunos de ellos incrementaron sus opciones de pelear por un lugar en octavos de final. Para el delantero de 41 años, el físico es clave para sostener partidos de alta intensidad en esta clase de torneos.

“Mi concepto es a nivel futbolístico y claro que tiene que ver mucho con que los equipos peruanos están compitiendo. El fútbol está muy igualado desde lo físico. Si hoy por hoy no corres, no presionas, no le haces sentir la localía al adversario, te puede costar caro. Equipo que no mete, es difícil que gane”, apuntó.

Para Paolo, el fútbol está nivelado y los equipos peruanos pueden hacer grandes partidos contra rivales de mayor jerarquía. “Todos corren, todos meten, hay jugadores que obviamente saben jugar y por alguna razón están en equipos grandes, pero creo que hoy por hoy está todo nivelado. Todos los equipos se preparan físicamente para afrontar este tipo de partidos que son un poco más intensos que la liga peruana”, explicó.

Por otro lado, Guerrero también se refirió a la rivalidad que tiene con Hernán Barcos en Alianza Lima. “(Fue difícil) el partido con Talleres, después de estar ganando 2-0, ver que se nos complicaba y, gracias a Dios, Hernán entró y pudo dar el triunfo. Eran momentos que se nos venían y atacaban, ellos pensaban que con 10 hombres nos iban a marcar el tercero. Hay una relación buena aquí en Alianza (con Hernán)“, apuntó.

‘El Pirata’ anotó el gol del triunfo de Alianza Lima sobre Talleres en tiempo de descuento, para seguir con vida en la Copa Libertadores.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 3-2 a Talleres, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Cienciano, por la fecha 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga 1. Dicho compromiso está programado para el viernes 2 de mayo, a partir de las 7:30 de la noche (hora peruana) y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta quedará a cargo de Liga 1 MAX para toda América Latina, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DirecTV, Claro TV, WIN y Zapping, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 MAX. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el compromiso en Depor.

