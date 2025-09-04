La expectativa en La Victoria crece, y no es para menos. La Copa Libertadores Femenina 2025 ya tiene definidos sus grupos y Alianza Lima, representante peruano en el torneo, conoció a los rivales que deberá enfrentar en la primera fase. El cuadro íntimo, que buscará superar lo hecho en ediciones anteriores, afrontará un camino exigente en el máximo certamen de clubes de Sudamérica, donde cada partido será una prueba de carácter y de aspiraciones internacionales.

Muy a diferencia a otros años, la Liga Femenina 2025 sufrió un cambio en su formato para priorizar que las jugadoras puedan sumar más minutos durante todo el año, alargando así el torneo local. Lo cual generó también que este mismo se superponga a la Copa Libertadores, por eso el campeón nacional no estaría participando de esta edición.

Pero, para que no haya ausencia de un equipo peruano en el torneo continental, se decidió que el ganador del Torneo Apertura participará en la edición de este 2025, mientras que el ganador del Clausura lo hará en el 2026. Por su parte, el que ostente el título nacional lo hará en el 2027. Alianza Lima al ganar el primer torneo del año, se quedó con el cupo de la edición actual.

Alianza Lima se proclamó campeón del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2025. (Foto: Club Alianza Lima)

¿Cuál es el formato de la Copa Libertadores?

La Copa Libertadores Femenina, 17ª edición, se disputará en dos instancias: una fase preliminar (fase de grupos), en la que solo los dos primeros clubes de cada grupo clasificarán automáticamente a los cuartos de final, y una fase final que incluirá los cuartos, las semifinales, el partido por el tercer puesto y la final. Se jugarán un total de 32 partidos. El torneo se llevará a cabo con 16 equipos clasificados de las diez asociaciones miembros de la Conmebol, incluyendo al campeón del año pasado.

¿Quiénes son los rivales de Alianza Lima?

Alianza Lima Femenino, equipo dirigido por el chileno José Letelier, jugará la Copa Libertadores Femenina 2025 tras salir campeón del Torneo Apertura 2025 de la Liga Peruana FPF. En el sorteo realizado este jueves 4 de setiembre, le tocó el grupo B.

Los rivales que le tocaron a las ‘blanquiazules’, además de Boca Juniors de Argentina, son Ferroviária de Brasil y ADIFFEM de Venezuela. Se trata de un grupo complicado por la presencia de un equipo brasileño y otro argentino, que cuentan con mayor jerarquía y experiencia en el fútbol femenino.

Alianza Lima conoció a sus rivales en la Copa Libertadores Femenina. (Foto: Captura X)

Todos los grupos de la Copa Libertadores

Grupo A: Corinthians (Brasil), Equipo Ecuador, Always Ready (Bolivia) y Representante Colombia 2.

Grupo B: Boca Juniors (Argentina), Alianza Lima (Perú), ADIFFEM (Venezuela) y Ferroviária (Brasil).

Grupo C: São Paulo (Brasil), San Lorenzo (Argentina), Colo Colo (Chile) y Olimpia (Paraguay).

Grupo D: Representante Colombia 1, Libertad (Paraguay), Nacional (Uruguay) y Universidad de Chile (Chile).

¿Cuándo se juega la Copa Libertadores?

La edición 2025 tendrá lugar en Buenos Aires, Argentina, entre el 2 y el 18 de octubre. Los estadios designados para el torneo continental son el Estadio Nuevo Francisco Urbano, ubicado en Morón, y el otro estadio es el Florencio Sola, de la localidad de Banfield, ambos en la provincia de Buenos Aires.

