Uno de los factores más criticados de Alianza Lima esta temporada es el gol. Tanto en el Torneo Apertura como en la Copa Libertadores, se ha cuestionado la eficacia de los delanteros blanquiazules y también se ha contado con algo de mala suerte desde el curso anterior por las lesiones. Por su parte, Alejandro Restrepo, a lo largo de 19 partidos, ha probado hasta seis duplas diferentes y, a día de hoy, la mayor cantidad de goles se anotaron teniendo a Cecilio Waterman y Hernán Barcos en la delantera.

Buscando la dupla titular

Como se recuerda, previo al inicio del campeonato se confirmó que Pablo Sabbag sería baja durante toda la primera mitad del año debido a que recrudeció su lesión en el tobillo izquierdo. Para entonces, el ‘Jeque’ era considerado, según la planificación, uno de los delanteros titulares junto al recién fichado, y cuestionado en su momento, Cecilio Waterman.

Por tanto, para el arranque del Torneo Apertura, Alejandro Restrepo tuvo que hacer variantes y apostar por Hernán Barcos y Cecilio Waterman como su dupla de ataque titular. En la fecha 12 del certamen, en el duelo ante Sport Boys, el panameño sufrió un lesión muscular tras anotar el tercer tanto y, desde entonces, se tuvo que buscar alternativas.

El comando técnico echó mano de Jeriel De Santis, el peruano-venezolano que fue el último en integrarse al plantel a modo de fichaje de emergencia y que, hasta entonces, no había sumado muchos minutos. Como es conocido, De Santis no estuvo fino de cara al arco, no cumplió con las expectativas y, hasta hoy, no ha anotado. A la par, también se probaron otras variantes como Kevin Serna, Gabriel Costa o Franco Zanelatto como acompañantes de Barcos y de Waterman, previo a su lesión.

En total, en 19 partidos entre Copa Libertadores y Torneo Apertura, Restrepo ha utilizado a seis duplas de ataque diferentes tratando de buscar una fórmula que no ha podido sostener. De momento, se apela al regreso de Waterman y a la presencia de Barcos como inamovible en la delantera por tercer año consecutivo. En total, Alianza Lima ha convertido 31 goles (29 en Liga 1 y dos en Copa Libertadores).

Dupla Goles Rivales Barcos - Waterman 21 UCV, Alianza Atlético, Unión Comercio, Comerciantes Unidos, Sporting Cristal, Cienciano, Mannucci y Sport Boys, De Santis - Barcos 3 Atlético Grau y Cerro Porteño Costa - Barcos 1 UTC Serna - Waterman 1 Fluminense Costa - Waterman 3 Chankas CYC. De Santis - Zanelatto 2 Sport Huancayo

La dupla titular, a excepción por el tiempo de lesión de Waterman, está conformada por Hernán Barcos y el panameño. Es la sociedad que Alejandro Restrepo más ha repetido y con la que Alianza Lima convirtió mayor cantidad de goles. Más allá de apenas haber probado a Kevin Serna y Cecilio Waterman en dos encuentros (1-1 ante Fluminense y 1-0 ante Cerro Porteño), es una sociedad que genera mucha expectativa y que, ahora tras el retorno del panameño, puede volver a ser vista.

Cecilio Waterman recibió la confianza de Alejandro Restrepo para enfrentar a Colo Colo.

De regreso ante Colo Colo

Tal como adelantó Depor, tanto Cecilio Waterman como Ricardo Lagos cuentan con el alta médica y se incorporaron a la lista de convocados para el duelo de este miércoles ante Colo Colo. En tanto al delantero panameño, no está descartado que pueda ir desde la partida, mientras que Lagos aguardaría todavía desde el banquillo.

Como se recuerda, el duelo ante los chilenos es decisivo para que los blanquiazules puedan seguir con vida en el torneo internacional, ya sea tentando la Copa Sudamericana o pasar de fase de grupos en la Copa Libertadores. De momento, Alianza Lima se encuentra último en el Grupo A con 3puntos, por debajo de Colo Colo con 4, Cerro Porteño con 5 y Fluminense con 8.





