“Todos los jugadores están bien, todos están recuperados”, fueron las palabras del técnico Guillermo Salas antes de partir hacia Brasil, donde Alianza Lima enfrentará este miércoles a Atlético Mineiro por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Eso sí, en el estadio Raimundo Sampaio, de Belo Horizonte, los íntimos disputarán un complicado partido ante un rival que, a la fecha, no ha sumado en esta competición internacional. ¿Y qué alineación mandaría ‘Chicho’?

El ‘once’ que enviaría el estratega grone sería muy similar o, posiblemente, idéntico al que puso en el cotejo contra Libertad, club al que Alianza venció 2-1 en Paraguay, rompiendo, de paso, la mala racha de 30 encuentros sin ganar en este torneo continental. Y es que ‘Chicho’ alineará lo mejor que tiene para seguir sumando y poder consolidarse como líder del Grupo G. “El equipo está muy motivado, respetando siempre a los rivales. Sabemos que Mineiro es un gran rival. Pero el equipo está muy bien. Así que yo estoy seguro de que vamos a ir a pelearla, a competir”, declaró el entrenador.

Así formaría Alianza

Al arco, iría Ángelo Campos, mientras que la defensa estaría compuesta por los laterales Ricardo Lagos, por la izquierda, y Gino Peruzzi, por la derecha. Carlos Zambrano sería uno de los centrales. La pregunta es quién sería el otro. Ahí hay una duda entre Pablo Míguez y Santiago García, quien ya está recuperado, por lo que también ha viajado a Brasil. En la temporada, García ha estado siendo titular en el combinado blanquiazul, pero en los últimos partidos no pudo estar presente debido a una molestia muscular, por lo que Míguez tomó su lugar. Uno de los dos acompañaría al ‘Kaiser’.

En el medio campo, en tanto, Josepmir Ballón haría dupla con Jesús Castillo, quien deberá tener cuidado pues ya cuenta con dos tarjetas amarillas. De sumar una más, se perdería el siguiente cotejo de los victorianos en la Libertadores. Este dúo ya se va consolidando en el equipo de Salas. De hecho, ya estuvo presente ante Paranaense de Brasil y frente a Libertad de Paraguay. Andrés Andrade, por su lado, jugaría más adelante, como un enganche.

¿Y en la ofensiva? El ataque estaría liderado, una vez más, por el colombiano Pablo Sabbag, actual goleador del plantel blanquiazul. Como extremo izquierdo, iría Bryan Reyna, y como derecho, Aldair Rodríguez, quien fue una de las figuras de la victoria íntima sobre Libertad. No obstante, también hay opciones de que Gabriel Costa tenga minutos durante el encuentro contra el ‘Galo’.

Este es el ‘11′ que Chicho ha estado ensayando y que ha aterrizado en Belo Horizonte con el objetivo de sumar. “Vamos a ir a jugar el partido, a competirlo, a ganarlo. Un empate también nos serviría; de hecho, que sí”, dijo el entrenador victoriano. “Solo nos enfocamos en el partido con Mineiro, sabemos que va a ser un partido muy complicado. Lo vamos a jugar con todo, como si fuera el último partido de Copa, así que es una final”, agregó.

El 'once' que mandaría Salas ante Mineiro. Existe la posibilidad de que Santiago García pueda iniciar en lugar de Pablo Míguez.

Los últimos partidos de Alianza Lima en Brasil

Algunos hinchas seguramente se preguntarán cómo le ha ido al cuadro blanquiazul cuando ha tenido que disputar un cotejo en el país de la ‘verdeamarela’ por la Libertadores. La realidad es que Alianza nunca ha podido ganar de visita en territorio brasilero, tampoco ha empatado: ha obtenido, lamentablemente, 16 derrotas, generalmente en la fase de grupos, desde el año 1963, en que se enfrentó por primera vez a un club brasileño, el Botafogo, en Brasil.16 r

Si contamos sus encuentros de la última década, los íntimos chocaron ante Palmeiras en 2018, ante Internacional en 2019 y ante Fortaleza en 2022, y en los tres duelos, fueron vencidos. Para conocer la última vez que Alianza batió a una escuadra brasilera hay que remontarnos a 1997, cuando el conjunto grone, en Lima y al mando de Jorge Luis Pinto, batió a Cruzeiro por 1-0 en la fase de grupos. Es decir, 26 años han pasado desde aquel último triunfo blanquiazul sobre un club de Brasil.

No obstante, hoy el equipo de La Victoria está con otro ánimo, están motivados y tienen a un técnico que sabe romper malas rachas. “Como equipo grande, tenemos que ir por los tres puntos, tenemos que tratar de buscar una victoria”, dijo Christian Cueva. “Tenemos que seguir sumando, todavía no estamos clasificados. Sabemos que no va a ser fácil. Tenemos que seguir trabajando humildemente y duro”, añadió, por su parte, Zambrano en Latina.

# Edición Etapa Resultado Estadio/Ciudad 1) Copa Libertadores 2022 Fase de grupos Fortaleza 2-1 Alianza Lima Arena Castelão, Fortaleza 2) Copa Libertadores 2019 Fase de grupos Internacional 2-0 Alianza Lima Estadio Beira-Rio, Porto Alegre 3) Copa Libertadores 2018 Fase de grupos Palmeiras 2-0 Alianza Lima Allianz Parque, São Paulo 4) Copa Libertadores 2012 Fase de grupos Vasco da Gama 3-2 Alianza Lima Estadio São Januário, Río de Janeiro 5) Copa Libertadores 2007 Fase de grupos Sao Paulo 4-0 Alianza Lima Estadio Morumbi, São Paulo 6) Copa Libertadores 2004 Fase de grupos Sao Paulo 3-1 Alianza Lima Estadio Morumbi, São Paulo 7) Copa Libertadores 2002 Fase de grupos São Caetano 4-0 Alianza Lima Anacleto Campanella, São Caetano do Sul 8) Copa Libertadores 2000 Fase de grupos Atlético Paranaense 2-1 Alianza Lima Joaquim Américo, Curitiba 9) Copa Libertadores 1997 Fase de grupos Cruzeiro 2-0 Alianza Lima Estadio Mineirão, Belo Horizonte 10) Copa Libertadores 1997 Fase de grupos Grêmio 2-0 Alianza Lima Estadio Olímpico Monumental, Porto Alegre 11) Copa Libertadores 1988 Fase de grupos Sport Recife 5-0 Alianza Lima Estadio Ilha do Retiro, Recife 12) Copa Libertadores 1988 Fase de grupos Guarani 1-0 Alianza Lima Estadio Brinco de Ouro da Princesa, Campinas 13) Copa Libertadores 1979 Fase de grupos Guarani 2-0 Alianza Lima Estadio Brinco de Ouro da Princesa, Campinas 14) Copa Libertadores 1979 Fase de grupos Palmeiras 4-0 Alianza Lima Parque Antártica, São Paulo 15) Copa Libertadores 1976 Semifinal - Grupal Cruzeiro 7-1 Alianza Lima Estadio Mineirão, Belo Horizonte 16) Copa Libertadores 1963 (Copa de Campeones de América) Fase de grupos Botafogo 2-1 Alianza Lima Maracaná, Río de Janeiro

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.